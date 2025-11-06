聽新聞
NBA／艾頓笑稱道奇球員進場給壓力 湖人主帥讚：他是能贏的球員
馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與湖人隊唐西奇（Luka Doncic）兩位天才球星正面交鋒，連美國職棒洛杉磯道奇隊冠軍成員都進場觀戰，湖人當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）笑說，「道奇球員讓他很有壓力。」
道奇隊剛完成二連霸壯舉，今天包含葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在內的多名球星進場挺同城的湖人，葛拉斯諾趁著空檔練投三分球，就像一名籃球員。
中鋒艾頓今天得到22分10籃板2阻攻，表現相當優異，他笑說：「我沒有騙人，看到道奇那些冠軍球員走進場館，我真的有點壓力！整季都只能在電視上看他們，今天親眼看到，真的讓我想打出好表現，也希望能讓球迷帶著笑容回家。」
湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也盛讚艾頓本季表現非常出色，「艾頓真的全心投入團隊，他擁抱隊友，接受自己的角色，也願意做出犧牲。現在他正處於一個非常穩定且自在的節奏裡，展現出他是能贏球的球員。」
