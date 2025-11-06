快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／艾頓笑稱道奇球員進場給壓力 湖人主帥讚：他是能贏的球員

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人當家中鋒艾頓。 路透
湖人當家中鋒艾頓。 路透

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與湖人隊唐西奇（Luka Doncic）兩位天才球星正面交鋒，連美國職棒洛杉磯道奇隊冠軍成員都進場觀戰，湖人當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）笑說，「道奇球員讓他很有壓力。」

道奇隊剛完成二連霸壯舉，今天包含葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在內的多名球星進場挺同城的湖人，葛拉斯諾趁著空檔練投三分球，就像一名籃球員。

中鋒艾頓今天得到22分10籃板2阻攻，表現相當優異，他笑說：「我沒有騙人，看到道奇那些冠軍球員走進場館，我真的有點壓力！整季都只能在電視上看他們，今天親眼看到，真的讓我想打出好表現，也希望能讓球迷帶著笑容回家。」

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也盛讚艾頓本季表現非常出色，「艾頓真的全心投入團隊，他擁抱隊友，接受自己的角色，也願意做出犧牲。現在他正處於一個非常穩定且自在的節奏裡，展現出他是能贏球的球員。」

Deandre Ayton 湖人 道奇 馬刺

相關新聞

NBA／斑馬關鍵時刻犯滿！唐西奇準大三元率湖人險收5連勝

排名在西區前段班的馬刺隊與湖人隊今天上演本季首度交鋒，兩隊也打出一場激烈拉鋸戰，不過比賽最後階段湖人唐西奇先是砍進關鍵三...

NBA／衛少超越基德登「歷史後衛籃板王」 蒙克：我要學他

即將滿37歲的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）仍在創造歷史，今天得到23分16籃板10助攻，生涯累積8734顆籃板，超越基德（Jason Kidd）的8725顆，成為史上最會抓籃板的

NBA／勇士第56順位新秀狂砍30分 庫明加「過來人」身分交流

勇士隊選秀第56順位新秀理查德（Will Richard）今天狂砍30分，雖然終場以116：121輸球，但勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍盛讚，「他是真正的NBA球員」。 勇士三巨頭柯瑞

NBA／湯普森「暫時」改打替補 獨行俠主帥：他帶來一股能量

獨行俠隊今天變陣，把射手湯普森（Klay Thompson）放到板凳，讓控衛羅素（D'Angelo Russell）打先發，狀元佛雷格（Cooper Flagg）回到熟悉的前鋒位置，但終場仍以99：1

NBA／艾頓笑稱道奇球員進場給壓力 湖人主帥讚：他是能贏的球員

馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與湖人隊唐西奇（Luka Doncic）兩位天才球星正面交鋒，連美國職棒洛杉磯道奇隊冠軍成員都進場觀戰，湖人當家中鋒艾頓（Deandre Ayton

NBA／雷霆領先22分遭拓荒者逆轉吞首敗 主帥：對手罰球、空檔太多

開季8連勝的雷霆隊與拓荒者隊交手，首節一度領先22分，不料拓荒者上演絕地大反撲，在以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）26分10籃板9助攻的準大三元帶領下，終場以121：119完成驚天逆轉勝，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。