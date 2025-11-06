NBA／衛少超越基德登「歷史後衛籃板王」 蒙克：我要學他

即將滿37歲的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）仍在創造歷史，今天得到23分16籃板10助攻，生涯累積8734顆籃板，超越基德（Jason Kidd）的8725顆，成為史上最會抓籃板的後衛。衛少也霸氣表示，「我是史上最會抓籃板的後衛。」

衛少賽後受訪時得知自己成為後衛籃板王，他表示，「謙虛地說，我是史上最會抓籃板的後衛。球一旦從籃框彈出，我就要把它搶下來。」

衛少下周就要滿37歲，被問到為何還能維持高水準競技狀態，他說，「我非常認真對待這項運動，也非常珍惜上場的機會。」

國王今天以121：116擊敗勇士，衛少絕對是獲勝功臣，隊友蒙克（Malik Monk）也對他表達敬意，「我問他到底怎麼做到的，我需要學他的場外訓練方式、夏天如何準備和吃什麼。太瘋狂了，他居然還能在這個層級主宰比賽。」