NBA／衛少超越基德登「歷史後衛籃板王」 蒙克：我要學他
即將滿37歲的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）仍在創造歷史，今天得到23分16籃板10助攻，生涯累積8734顆籃板，超越基德（Jason Kidd）的8725顆，成為史上最會抓籃板的後衛。衛少也霸氣表示，「我是史上最會抓籃板的後衛。」
衛少賽後受訪時得知自己成為後衛籃板王，他表示，「謙虛地說，我是史上最會抓籃板的後衛。球一旦從籃框彈出，我就要把它搶下來。」
衛少下周就要滿37歲，被問到為何還能維持高水準競技狀態，他說，「我非常認真對待這項運動，也非常珍惜上場的機會。」
國王今天以121：116擊敗勇士，衛少絕對是獲勝功臣，隊友蒙克（Malik Monk）也對他表達敬意，「我問他到底怎麼做到的，我需要學他的場外訓練方式、夏天如何準備和吃什麼。太瘋狂了，他居然還能在這個層級主宰比賽。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言