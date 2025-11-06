NBA／湯普森「暫時」改打替補 獨行俠主帥：他帶來一股能量

獨行俠隊今天變陣，把射手湯普森（Klay Thompson）放到板凳，讓控衛羅素（D'Angelo Russell）打先發，狀元佛雷格（Cooper Flagg）回到熟悉的前鋒位置，但終場仍以99：101輸給鵜鶘，成為西區爐主。主帥基德（Jason Kidd）也說明變陣的原因。

湯普森開季表現差勁，今天打替補手感回暖，三分球6中3，攻下11分。基德受訪時談到換人原因，「我觀察到場上有控衛時，球隊運作得還不錯。我也和湯普森談過，這不是永久性的安排，我問能不能先從板凳出發，他說沒問題。讓他從替補上場反而帶給我們一股能量。那一組先發不知為何有點緊張，大家都想打得完美。」

基德也談到為何獨行俠進攻不流暢，「這很簡單，我們就是需要把球投進，我們沒投進而已。其實我們都有很好的出手機會，外線都是大空檔，只是命中率不夠穩定。」

佛雷格談到重返熟悉的前鋒位置，「我們今天打得比較自然，但有時候球還是停滯。我們要繼續加強球的流動、進攻組織，以及針對錯位進攻。今晚我們的組織還可以再好一些，場上有很多回合，大家站位都不對。」