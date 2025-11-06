NBA／雷霆領先22分遭拓荒者逆轉吞首敗 主帥：對手罰球、空檔太多

開季8連勝的雷霆隊與拓荒者隊交手，首節一度領先22分，不料拓荒者上演絕地大反撲，在以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）26分10籃板9助攻的準大三元帶領下，終場以121：119完成驚天逆轉勝，賞雷霆本季首敗。

雷霆前鋒維金斯（Aaron Wiggins）首節三分球5投4中拿下14分，幫助雷霆首節打完20分領先。第二節拓荒者外線火力也爆發，轟出一波29：10攻勢，老將哈勒戴（Jrue Holiday）和中鋒瑞斯（Duop Reath）共飆進7顆三分球 ，拓荒者半場打完只落後8分。

第三節雙方陷入打鐵戰，拓荒者追到5分差。末節後段拓荒者打出12：2攻勢，哈勒戴關鍵時刻兩罰全進，雷霆喬伊（Isaiah Joe）追平三分球沒進，接著2罰1中，拓荒者終場以2分之差搶下勝利。

A 22-POINT COMEBACK FOR PORTLAND 🤯



BLAZERS WIN A NAIL-BITER AT HOME. pic.twitter.com/SuBhwr4JX9 — NBA (@NBA) November 6, 2025

阿夫迪賈全場17投僅5中，但罰球16中15，砍進26分10籃板9助攻，外帶2抄截1阻攻。哈勒戴三分球10中6，進帳22分，葛蘭特（Jerami Grant）也挹注20分。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）手感不好，26投10中，罰球13中12，拿下35分9籃板4助攻。維金斯三分球10中7，得到27分，還有3抄截。

雷霆輸球後戰績8勝1敗，領先湖人隊1場勝差。拓荒者5勝3敗，暫居西區第6。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後談到輸球原因，「對手罰球太多、空檔太多、輕鬆得分的機會也太多。這場比賽比的是執行力，但我仍為球員們的拼勁感到驕傲。大家真的很努力想撐下去，最後階段也給了自己機會，但細節執行還是不夠好，沒能贏下比賽。」

「這對我們來說是一個很好的經驗。這支球隊擅長從挫折中學習，我們會從這場比賽吸取教訓，明天醒來時成為更好的球隊。」戴格諾說。