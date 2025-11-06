NBA／勇士三巨頭皆缺陣 衛斯特布魯克久違大三元率國王逆轉

勇士隊今天在陣中三巨頭全數缺陣的情況下作客國王隊主場，儘管上半場打完還一度保持領先，但國王下半場在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和施羅德（Dennis Schroder）領軍下逆轉戰局，其中衛斯特布魯克更是拿下23分、16籃板、10助攻「大三元」，幫助國王以121：116逆轉勝出。

勇士近來受到傷傷病所苦，先是格林（Draymond Green）因為手指韌帶撕裂傷缺陣，巴特勒（Jimmy Butler）也因為腰部拉傷缺席，至於柯瑞（Stephen Curry）則因為感冒加劇，也缺席今天的背靠背賽事，至於國王在本場比賽也少了兩大主力沙波尼斯（Domantas Sabonis）與拉文（Zach LaVine）。

不過上半場勇士就展現多點開花的攻勢，尤其是庫明加（Jonathan Kuminga）和理查德（Will Richard）就攜手攻下33分，幫助勇士上半場打完還以62：57領先。

但下半場卻風雲變色，國王在第三節由德羅展（DeMar DeRozan）和蒙克（Malik Monk）領軍逆轉戰局，末節雙衛施羅德與衛斯特布魯克更是挺身接管戰局，先是衛斯特布魯克達成大三元數據，施羅德的連續3顆三分球命中更是幫助國王在比賽最後3分半鐘取得11分領先，儘管勇士在倒數1分鐘一度追到3分差距，但最終仍是未能反超前，就由國王以5分差距收下勝利，

衛斯特布魯克今天攻下23分、16籃板、10助攻「大三元」，除了是他加入國王後的首次「大三元」，也是繼今年3月後再度拿下「大三元」，且前一次的對手也正是勇士，德羅展與蒙克分別有23分和21分進帳，施羅德18分、7籃板、7助攻；至於勇士則以理查德30分最佳，穆迪（Moses Moody）28分、庫明加24分。

RUSS WITH THE CLUTCH DEFENSIVE STOP.



KINGS TOP THE WARRIORS AT HOME. pic.twitter.com/KgINlTABXw — NBA (@NBA) 2025年11月6日