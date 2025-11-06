快訊

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

罐頭開封吃不完直接冰冰箱？專家揭常見錯誤保存法！開罐前還有一事必做

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士三巨頭皆缺陣 衛斯特布魯克久違大三元率國王逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克拿下23分、16籃板、10助攻「大三元」，率領國王下半場逆轉勇士。 美聯社
衛斯特布魯克拿下23分、16籃板、10助攻「大三元」，率領國王下半場逆轉勇士。 美聯社

勇士隊今天在陣中三巨頭全數缺陣的情況下作客國王隊主場，儘管上半場打完還一度保持領先，但國王下半場在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和施羅德（Dennis Schroder）領軍下逆轉戰局，其中衛斯特布魯克更是拿下23分、16籃板、10助攻「大三元」，幫助國王以121：116逆轉勝出。

勇士近來受到傷傷病所苦，先是格林（Draymond Green）因為手指韌帶撕裂傷缺陣，巴特勒（Jimmy Butler）也因為腰部拉傷缺席，至於柯瑞（Stephen Curry）則因為感冒加劇，也缺席今天的背靠背賽事，至於國王在本場比賽也少了兩大主力沙波尼斯（Domantas Sabonis）與拉文（Zach LaVine）。

不過上半場勇士就展現多點開花的攻勢，尤其是庫明加（Jonathan Kuminga）和理查德（Will Richard）就攜手攻下33分，幫助勇士上半場打完還以62：57領先。

但下半場卻風雲變色，國王在第三節由德羅展（DeMar DeRozan）和蒙克（Malik Monk）領軍逆轉戰局，末節雙衛施羅德與衛斯特布魯克更是挺身接管戰局，先是衛斯特布魯克達成大三元數據，施羅德的連續3顆三分球命中更是幫助國王在比賽最後3分半鐘取得11分領先，儘管勇士在倒數1分鐘一度追到3分差距，但最終仍是未能反超前，就由國王以5分差距收下勝利，

衛斯特布魯克今天攻下23分、16籃板、10助攻「大三元」，除了是他加入國王後的首次「大三元」，也是繼今年3月後再度拿下「大三元」，且前一次的對手也正是勇士，德羅展與蒙克分別有23分和21分進帳，施羅德18分、7籃板、7助攻；至於勇士則以理查德30分最佳，穆迪（Moses Moody）28分、庫明加24分。

延伸閱讀

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

NBA／和紫金軍團不合？衛斯特布魯克拒簽湖人時期球衣

NBA／衛少加盟國王卻簽非保障合約？未來可能隨時遭裁

NBA／衛斯特布魯克加盟引論戰！美媒痛批國王如「興登堡號」

相關新聞

NBA／斑馬關鍵時刻犯滿！唐西奇準大三元率湖人險收5連勝

排名在西區前段班的馬刺隊與湖人隊今天上演本季首度交鋒，兩隊也打出一場激烈拉鋸戰，不過比賽最後階段湖人唐西奇先是砍進關鍵三...

NBA／勇士三巨頭皆缺陣 衛斯特布魯克久違大三元率國王逆轉

勇士隊今天在陣中三巨頭全數缺陣的情況下作客國王隊主場，儘管上半場打完還一度保持領先，但國王下半場在衛斯特布魯克（Russ...

NBA／獨行俠輸鵜鶘淪「西區爐主」 佛雷格：生涯輸最多時刻

獨行俠隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，老將湯普森（Klay Thompson）被放到替補，羅素（D'Angelo Russell）進入先發陣容，但變陣沒有發揮效果，終場以99：101輸球，與鵜鶘都是2勝6敗，

NBA／詹姆斯創紀錄生涯第23季首戰 最快19日主場對決爵士

今年開季受到下背部與右側坐骨神經痛影響持續缺陣的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在今天傳出近期將展開5對...

NBA／雷霆領先22分遭拓荒者逆轉吞首敗 主帥：對手罰球、空檔太多

開季8連勝的雷霆隊與拓荒者隊交手，首節一度領先22分，不料拓荒者上演絕地大反撲，在以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）26分10籃板9助攻的準大三元帶領下，終場以121：119完成驚天逆轉勝，

NBA／莫蘭特演「超級球星離隊劇本」 傳灰狼關注、火箭沒興趣

莫蘭特（Ja Morant）日前受訪時表達對總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的不滿，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，這是典型的「超級球星離隊劇本」開場。灰狼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。