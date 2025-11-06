NBA／獨行俠輸鵜鶘淪「西區爐主」 佛雷格：生涯輸最多時刻

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠狀元佛雷格坦言輸球不好受。 路透

獨行俠隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，老將湯普森（Klay Thompson）被放到替補，羅素（D'Angelo Russell）進入先發陣容，但變陣沒有發揮效果，終場以99：101輸球，與鵜鶘都是2勝6敗，並列西區爐主。

鵜鶘昨天擊敗黃蜂隊首勝開張，球星威廉森（Zion Williamson）今天持續因傷缺陣。本場一路拉鋸，比賽時間剩11秒鵜鶘領先2分，獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）最後一攻沒進，終場就以2分之差落敗。

鵜鶘以比伊（Saddiq Bey）攻下22分9籃板表現最佳。獨行俠方面，佛雷格得到20分9籃板2助攻，外帶3抄截2火鍋。湯普森板凳出發上場21分鐘，三分球6中3，貢獻11分。

佛雷格賽後接受訪問時無奈說道，「對我來說，這大概是生涯以來輸最多的一段時間。大家當然都在努力保持冷靜，知道賽季還很長，現在還早。但就我個人而言，一直輸球真的不好受，我希望能有所改變，開始朝正確的方向前進。」

