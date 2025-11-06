NBA／莫蘭特演「超級球星離隊劇本」 傳灰狼關注、火箭沒興趣

莫蘭特（Ja Morant）日前受訪時表達對總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的不滿，《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，這是典型的「超級球星離隊劇本」開場。灰狼和國王隊正密切關注莫蘭特動向，火箭隊雖然缺控球後衛，但暫時不考慮出手。

阿米克認為，灰熊必須慎重考慮是否真的要放走莫蘭特，對任何小市場球隊來說，這是極具風險的決定，尤其是球團與主場的租約只到2028-29賽季，搬遷陰影始終存在。

儘管近年莫蘭特場外風波不斷，禁賽與傷勢讓他出席率不高，但他仍是球隊的吸票機器。灰熊主場上座率本來就很低，如果貿然交易他，門票銷量恐雪上加霜。目前灰熊沒打算送走他，也缺乏足夠籌碼與時機。

灰熊上季無預警開除總教練詹金斯（Taylor Jenkins），換上歐陸體系的伊薩洛，但莫蘭特不滿伊薩洛的快節奏和輪替球員方式，莫蘭特場均上場時間創生涯新低，灰熊11名球員場均上場超過10分鐘，這種平均主義讓高使用率的莫蘭特不習慣。

莫蘭特也打出生涯最差表現，儘管如此，他仍具備巨星潛力，不少球隊正密切關注，包含灰狼與國王。雖然火箭當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）整季報銷，但他們暫不考慮出手。

灰熊今天在主場以109：124不敵火箭，戰績3勝6敗，跌至西區第12。莫蘭特全場19投僅6中，得到17分8助攻，有6失誤。本季莫蘭特出賽8場，平均21.7分7.3助攻4.1籃板，投籃命中率只有40.2%，三分命中率16.2%。