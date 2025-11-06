NBA／籃網湯瑪斯傷退反而擊敗溜馬 全聯盟30隊首勝都開張
進入重建期的籃網隊今天與傷兵滿營的溜馬隊交手，靠著波特（Michael Porter Jr.）全場狂砍32分，以112：103拿下本季首勝，全聯盟30支球隊勝場數都開張。
籃網砍將湯瑪斯（Cam Thomas）首節只打6分鐘，就因左腿筋緊繃提前退場。溜馬三節打完領先3分，但末節開局籃網打出一波11：0攻勢，隨後一路領先，收下勝利。
波特全場20投10中，拿下32分11籃板，中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）繳出18分10籃板6助攻，外帶3抄截2火鍋的全能表現。
溜馬明星大前鋒席亞康（Pascal Siakam）得到23分9助攻6籃板，但也發生7次失誤。今天比賽結束後，籃網、溜馬和巫師隊都是1勝7敗，並列東區爐主。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言