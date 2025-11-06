NBA／籃網湯瑪斯傷退反而擊敗溜馬 全聯盟30隊首勝都開張

進入重建期的籃網隊今天與傷兵滿營的溜馬隊交手，靠著波特（Michael Porter Jr.）全場狂砍32分，以112：103拿下本季首勝，全聯盟30支球隊勝場數都開張。

籃網砍將湯瑪斯（Cam Thomas）首節只打6分鐘，就因左腿筋緊繃提前退場。溜馬三節打完領先3分，但末節開局籃網打出一波11：0攻勢，隨後一路領先，收下勝利。

波特全場20投10中，拿下32分11籃板，中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）繳出18分10籃板6助攻，外帶3抄截2火鍋的全能表現。

溜馬明星大前鋒席亞康（Pascal Siakam）得到23分9助攻6籃板，但也發生7次失誤。今天比賽結束後，籃網、溜馬和巫師隊都是1勝7敗，並列東區爐主。