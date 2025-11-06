快訊

NBA／兩度單節狂轟15分 米契爾砍46分率騎士輕取76人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米契爾（Donovan Mitchell）全場猛轟46分，率騎士擊退76人。 美聯社
在昨天遭到公牛隊上演24分逆轉秀後，76人隊今天客場之旅來到騎士隊主場再度踢到鐵板，騎士在米契爾（Donovan Mitchell）全場猛轟46分領軍下，在下半場拉開領先差距，最終以132：121擊敗76人，兩隊賽後戰績也同為5勝3敗。

連續兩天出賽的76人，今天在球隊一哥安比德（Joel Embiid）輪休的情況下作客騎士主場，上半場兩隊也展開一場飆分大戰，先是騎士在米契爾單節進帳15分下領軍猛轟41分，一度取得14分領先，不過第二節則輪到76人單節拿下40分，上半場打完騎士則是以3分差距領先。

易籃後，騎士不僅米契爾持續維持火燙手感，個人再度單節飆進15分，中鋒艾倫（Jarrett Allen）也加入搶分行列，頻頻在禁區內單打、爆扣取分，個人也有單節12分進帳，幫助騎士再打出37：20的單節攻勢，成功拉開差距、奠定勝基，最終騎士也以11分差擊敗76人，收下賽季第5勝。

騎士米契爾今天進帳46分外帶8助攻，完成他在騎士生涯的第20場40分以上賽事，在隊史中依舊僅次於詹姆斯（LeBron James）的51場，也成為騎士隊史中除了厄文（Kyrie Irving）外，第一位單場得分在40分以上且真實命中率在9成以上的球員；至於艾倫與莫布里（Evan Mobley）則分別有24分、10籃板與23分進帳，3人就合力攻下93分。

而76人今天則以馬克西（Tyrese Maxey）拿下27分最佳，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）則是全場14投僅3中拿下生涯新低的7分，替補上陣的葛萊姆斯（Quentin Grimes）27分。

