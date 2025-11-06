快訊

NBA／詹姆斯創紀錄生涯第23季首戰 最快19日主場對決爵士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯近期將展開5對5實戰訓練，最快有望趕在11月19日主場出戰爵士。 美聯社
詹姆斯近期將展開5對5實戰訓練，最快有望趕在11月19日主場出戰爵士。 美聯社

今年開季受到下背部與右側坐骨神經痛影響持續缺陣的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在今天傳出近期將展開5對5實戰訓練，最快有望趕在11月19日主場出戰爵士的比賽中就復出，達成聯盟史上首位在個人生涯第23個賽季出賽的里程碑。

詹姆斯今年受到右側坐骨神經疼痛問題影響，在生涯的第23個賽季首度錯過了開季，並預計將休養3至4周，而過去一段時間詹姆斯除了持續個人訓練外，也傳出他接下來將恢復5對5訓練。

不過湖人在今天於主場出戰完馬刺後，接下來將展開5場的客場之旅，詹姆斯將不會隨隊出征，是否會加入湖人附屬的發展聯盟南灣湖人進行訓練，或是等待湖人結束客場之旅後再加入訓練，目前仍不得而知，但這也代表詹姆斯最快在11月19日湖人主場出戰爵士的比賽中就有機會復出。

而湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在日前受訪談及詹姆斯的復原狀況時就曾表示，詹姆斯的歸隊流程將會按照程序來走，「目前我們還沒有一個具體日期，只有一個大概的範圍，我們希望他在完成所有檢查後，預計在11月的第二、三周就能歸隊。」湖人在開季前8場比賽打完拿下6勝2敗成績，排名在西區第3名。

