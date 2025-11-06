快訊

NBA／爵士當家中鋒凱斯勒賽季報銷 明年選秀有3大物

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士當家中鋒凱斯勒。 法新社
爵士隊今天宣布，當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）將接受左肩盂唇撕裂修復手術，本季確定報銷。

凱斯勒本季進步明顯，出賽5場，平均得到14.4分、10.8籃板、3.0助攻、1.8阻攻，投籃命中率70.3%，三分球8投6中，命中率75%。

現年24歲的他賽季結束後將成為受限制自由球員，爵士今年休賽季曾和他討論提前延長合約，但沒有達成共識。

現年31歲的波士尼亞中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）將頂替先發位置，他本季7.6分8.3籃板2.7助攻，命中率僅39.6%。

爵士開季前被外界視為「坦克隊」，卻打出3勝4敗的不俗戰績。明年選秀大會有迪班薩（AJ Dybantsa）、小布瑟（Cameron Boozer）和彼特森（Darryn Peterson）三名潛力新星，其中小布瑟的父親布瑟（Carlos Boozer）是爵士名將，目前也擔任爵士球探。

