聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／爵士當家中鋒凱斯勒賽季報銷 明年選秀有3大物
爵士隊今天宣布，當家中鋒凱斯勒（Walker Kessler）將接受左肩盂唇撕裂修復手術，本季確定報銷。
凱斯勒本季進步明顯，出賽5場，平均得到14.4分、10.8籃板、3.0助攻、1.8阻攻，投籃命中率70.3%，三分球8投6中，命中率75%。
現年24歲的他賽季結束後將成為受限制自由球員，爵士今年休賽季曾和他討論提前延長合約，但沒有達成共識。
現年31歲的波士尼亞中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）將頂替先發位置，他本季7.6分8.3籃板2.7助攻，命中率僅39.6%。
爵士開季前被外界視為「坦克隊」，卻打出3勝4敗的不俗戰績。明年選秀大會有迪班薩（AJ Dybantsa）、小布瑟（Cameron Boozer）和彼特森（Darryn Peterson）三名潛力新星，其中小布瑟的父親布瑟（Carlos Boozer）是爵士名將，目前也擔任爵士球探。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言