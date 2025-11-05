NBA／穆迪綽號「Stay Ready Mo」 勇士主帥盛讚：全場最佳
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因腰部痠痛提前退場，23歲小將穆迪（Moses Moody）挺身而出，上場34分鐘創本季新高，拿下24分，幫助勇士以118：107力克太陽隊。穆迪賽後也談到對於角色轉變的心態。
穆迪上季尾聲成為先發球員，本季又變回替補，他賽後受訪時淡然地說，「我覺得這就是人生吧！你會遇到順利的時候，也會有不順的時候。這就是為什麼大家都叫我『隨時準備好的Mo（Stay Ready Mo）』，無論情況如何，你都要面對它，我就是這樣一天一天做好該做的事。」
穆迪今年季前賽因小腿拉傷缺席，錯過開季前兩戰，本季上場時間從未超過22分鐘。如今他從板凳出發，也帶來重要的貢獻。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後稱讚，「穆迪是今晚全場最佳球員。他防守布克（Devin Booker）很出色，外線也投得很棒。對他來說開季很難，因為我們在他缺席時找到新的先發組合與輪換，球隊運作不錯，他現在強勢重新打回輪換，毫無疑問。」
勇士明天將背靠背戰國王隊，柯爾已宣布柯瑞（Steph Curry）因感冒高掛免戰牌，巴特勒則是出戰成疑。
