NBA／「豬隊友」因傷缺陣還被吹T 布克：他承認是自私行為

太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）因傷缺陣對勇士隊的比賽，沒想到坐在場邊也能領到技術犯規，關鍵時刻他在場邊說話，遭判技術犯規，讓勇士多罰球，太陽終場以107：118輸球。

本場太陽幾乎一路落後，第四節剩2分48秒時追到個位數，勇士柯瑞（Stephen Curry）罰球時場邊突然響哨，竟是布魯克斯被吹技術犯規，讓柯瑞多罰1球，取得11分領先。太陽隨後反攻無力，吞下敗仗。

A technical foul in street clothes while your team is mounting a comeback is DIABOLICAL Dillon Brooks 😩 pic.twitter.com/mfPB5bQfRt — Gabe Guerrero (@GabeGuerrero03) 2025年11月5日

太陽球星布克（Devin Booker）全場24投13中，狂砍38分。他賽後表示，「我們沒按照比賽計畫執行，這真的很難，對手是一支經驗豐富的球隊，他們會讓你每個錯誤付出代價，我們必須以更專注的心態進場。」

布克也談到布魯克斯的技術犯規，「不管是不是在場上打球，第四節被吹技術犯規這種事都應該避免。他賽後對全隊說這件事，承認那是一次自私的行為，現在我們已經讓事情過去了。」