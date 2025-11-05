NBA／柯瑞感冒仍轟28分 坦言下半場沒力了、明天確定休兵

勇士隊今天以118：107擊敗太陽隊，不過「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）只打14分鐘就沒再上陣，明天出戰國王隊能否上陣還不確定，今天攻下全隊最高28分的柯瑞（Stephen Curry）則是確定明天休兵，格林（Draymond Green）出賽未定。

巴特勒今天出現下背痠痛狀況，柯瑞雖出賽34分鐘，但賽後記者會咳嗽、流鼻水，他坦言自己正在感冒中，「今天下半場，我已經沒力了。」

勇士面臨「背靠背」賽程，柯瑞表示明天狀態會等和隊醫碰面後決定，不過總教練柯爾（Steve Kerr）已經決定，他宣布柯瑞不會和球隊一起搭上車程90分鐘前往客場的巴士。

「我不在意醫生說了些什麼，我們要讓他休息一下，他明天不會上場。」柯爾說。

巴特勒今天原本出賽成疑，賽前90分鐘熱身後才讓球隊「開綠燈」讓他上場，但他上半場5投僅1中，第二節剩下7分04秒時被換上場，最後回到休息室，下半場也沒出現在板凳區。

柯爾提到，巴特勒感覺自己能上場，但上場後感覺需要調整，且之後勇士9場比賽有8場是客場作戰，柯爾坦言年紀都超過35歲的格林、柯瑞和巴特勒在先前的客場作戰看起來都有疲憊感，有點力不從心。

勇士三位核心開季8場全勤，明天將是柯瑞本季首度缺陣。