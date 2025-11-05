聽新聞
NBA／進攻、防守何者能奪冠？KD與勇士前隊友格林鬧翻
火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）曾在Netflix節目《先發五人：職籃王牌 Starting 5》中提到，自己認為「進攻才是贏得總冠軍的關鍵」。曾與他同隊的勇士老將格林（Draymond Green）則提出相反看法，兩人透過社群隔空交火。
杜蘭特在節目中說到，自己認為想要奪冠就需要得分，而防守是相對簡單的工作，他說：「防守可能任何人都可以做到，但當面對最強的對手時，只做這些遠遠不夠。」
格林則在受訪時談到，每支奪冠的隊伍，防守實力都很優異，多數遇到瓶頸的球隊，都無法順利守住對手。他更狠酸：「他（KD）是在勇士隊奪冠的，而我們的防守非常出色。」
KD隨後在社群平台X上看到這段引言，立刻發文以反問語氣提出質疑。格林後續也在訪談中補充，自己與KD對籃球的看法不同，但彼此早就熟知對方的想法。
KD效力勇士的三個球季期間（2016-17至2018-19）球隊都以聯盟第一的進攻效率領先全聯盟。不過，2016-17的勇士隊同時也有101.1的防守效率，排名聯盟第二；搭配113.2的進攻效率，最終淨效率達到驚人的12.1。所以，也許真相是「進攻與防守兼具，才能奪冠。」
