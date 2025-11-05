快訊

NBA／吉迪連兩場大三元追上喬丹 佛西維奇搞不清楚戰術卻投進絕殺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吉迪連兩場大三元，包含助攻給佛西為奇投進準決殺三分球！ 路透
公牛隊今天與76人隊的東區龍頭之爭，在最多落後到24分的情況下，靠著吉迪（Josh Giddey）攻下大三元，以及佛西維奇（Nikola Vucevic）在倒數3.2秒投進準絕殺三分球，最終成功逆轉76人收下賽季第6勝，而吉迪也成為公牛隊史除了喬丹（Michael Jordan）外，第二位連兩場拿下大三元的球員。

公牛在前一場比賽遭到尼克終止開季5連勝後，今天則是在主場迎戰同為5勝1敗的76人，不過前三節76人在馬克西（Tyrese Maxey）領軍下一度取得24分領先，但公牛第四節也在吉迪和佛西維奇帶領下逆轉戰局，完成本賽季截至目前為止的最大逆轉勝。

公牛開季6勝1敗追平2021-22賽季以來最佳表現，該賽季也是他們最近一次打進到季後賽，今天攻下29分、15籃板、12助攻大三元的吉迪就表示，「今晚的勝利是我們經歷過最棒的勝利之一，想像我們第三節開局落後那麼多，最終還能堅持下來逆轉勝出，真是太不可思議了。」吉迪連續兩場比賽拿下大三元，也讓他成為繼喬丹之後首位完成此紀錄的公牛球員。

倒數3.2秒投進準絕殺三分球的佛西維奇表示，能夠在大幅落後的情況下逆轉一支近況極佳的隊伍，讓他們信心大增，「這充分展現我們的韌性、信念和團結，我們非常有信念，而且也意識到自己首節打得有多糟糕，尤其是在防守端，我們都知道自己可以做得更好。」

談到投進準絕殺三分球，佛西維奇表示，其實自己並沒有完全理解總教練唐納文（Billy Donovan）所畫的戰術，「暫停結束後，我沒有看清楚教練最後安排我站在哪，所以我問他『教練我在擋拆後該往哪跑』，他回答我，『去底角就行了』，而我也照做了。」

