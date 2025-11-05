NBA／「胖虎」又傷了 鵜鶘威廉森至少缺陣一週

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊威廉森再度進入傷兵名單。 美聯社
鵜鶘隊今（5）日宣布，主力前鋒威廉森（Zion Williamson）被診斷出左腿筋一級拉傷，預計將缺陣至少7至10天，後續將重新評估復出時間。

今年25歲的威廉森，本賽季場均貢獻22.8分、6.8籃板與4.6助攻，暫居鵜鶘三冠王。不過他在過去四個賽季，都因腿筋問題而缺席部分比賽。

自2019年以狀元身分進入NBA以來，威廉森在六個賽季中僅有兩季出賽超過61場。上賽季他僅出賽30場，因背部骨頭瘀傷在三月時被球隊提前關機休養。

鵜鶘開季苦吞6連敗，今天在缺少威廉森的狀況下，以116：112擊敗黃蜂，收下本季首勝中止連敗。

