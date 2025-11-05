快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／絕殺溜馬不到24小時 公鹿被暴龍打爆慘輸28分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
字母哥昨天帶領公鹿絕殺贏球，不到24小時今天卻被暴龍打爆。 路透
字母哥昨天帶領公鹿絕殺贏球，不到24小時今天卻被暴龍打爆。 路透

不到24小時前才靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）絕殺溜馬隊，但公鹿隊今天作客暴龍隊的比賽隨即被打得灰頭土臉，暴龍團隊6人得分上雙，並投進17記三分球，整場比賽一路壓著公鹿打，最終以128：100賞給公鹿本季最難堪敗仗。

公鹿昨天擊敗溜馬後，今天客場之旅繼續來到暴龍主場，不過背靠背的客場出賽明顯影響球隊狀態，上半場公鹿在防守端完全無法限制住暴龍攻勢，讓暴龍前兩節分別轟下39分與34分，上半場打完就已經以19分差距大幅落後。

公鹿今天表現最正常仍是球隊一哥安戴托昆波，前三節就以14投9中拿下22分外帶8籃板、3助攻，但仍無法帶動公鹿展開反撲，前三節打完公鹿仍是以25分差距落後，也讓安戴托昆波提前打卡下班，最終暴龍也以28分差賞給公鹿賽季第3敗。

暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）皆攻下23分表現最佳，兩人也合力砍進7記三分球，奎克利（Immanuel Quickley）拿下15分、7助攻，替補上陣的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）與迪克（Gradey Dick）合計投進6顆三分球拿下29分。

延伸閱讀

NBA／透納回溜馬遭噓聲伺候 「字母哥」絕殺秀比倒讚反嗆

NBA／一年半前因偷竊7次被逮 前勇士後衛羅林斯成公鹿新希望

NBA／羅林斯32分領銜8人得分上雙 字母哥缺陣公鹿照贏勇士

NBA／紀錄夜退交易傳聞對象尼克 公鹿字母哥：謠言與我無關

相關新聞

NBA／明白柯瑞勇士17年的地位 布克：他不會離隊、我也不會

太陽隊今天客場挑戰勇士隊，賽前當家球星布克（Devin Booker）談到柯瑞（Stephen Curry）在灣區的地位，他認為自己和柯瑞都不會離開現在的城市。 布克在2015年選秀會第13順位

NBA／自爆因為柯瑞才決定退休 奈許：完全追不上他

NBA名人堂球星奈許（Steve Nash），曾兩度獲得年度最有價值球員（MVP），近期他在節目中回憶，勇士隊射手柯瑞（Stephen Curry）是讓他決定高掛球鞋的關鍵人物之一。 奈許與湖人

NBA／絕殺溜馬不到24小時 公鹿被暴龍打爆慘輸28分

不到24小時前才靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）絕殺溜馬隊，但公鹿隊今天作客暴龍隊的...

NBA／誰不在誰尷尬！鵜鶘少胖虎卻拉尾盤逆轉黃蜂開胡

最後3分鐘還落後7分，鵜鶘隊今天在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連飆外線下演出神奇逆轉，他連飆兩記三分球，包括...

NBA／吉迪大三元、佛西維奇準絕殺 公牛24分大逆轉76人

東區排名前2名的公牛與76人隊今天於芝加哥交手，儘管公牛本場比賽一度以24分差距落後，不過下半場在吉迪（Josh Gid...

NBA／何時意識到自己改變籃球？ 柯瑞：楊恩進入聯盟時

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）表示，自己是在楊恩（Trae Young）進入NBA時，才真正意識到自己對籃球運動的巨大影響力。湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）更認為，柯瑞完全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。