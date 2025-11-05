快訊

NBA／誰不在誰尷尬！鵜鶘少胖虎卻拉尾盤逆轉黃蜂開胡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鵜鶘隊今天在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連飆外線下演出神奇逆轉，包括最後15.4秒的超前三分彈，帶領鵜鶘終於開胡了。 美聯社
鵜鶘隊今天在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連飆外線下演出神奇逆轉，包括最後15.4秒的超前三分彈，帶領鵜鶘終於開胡了。 美聯社

最後3分鐘還落後7分，鵜鶘隊今天在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連飆外線下演出神奇逆轉，他連飆兩記三分球，包括最後15.4秒的超前三分彈，助隊以116：112扳倒黃蜂隊，本季首戰終於入袋。

吞下開季6連敗的鵜鶘，今天還有壞消息出現，球隊宣布當家前鋒「胖虎」威廉森（Zion Williamson）因左大腿一級拉傷，至少要休7到10天。

威廉森本季場均22.8分是鵜鶘得分王，少了頭號主力，鵜鶘菜鳥昆恩（Derik Queen）和艾爾瓦拉多聯手當英雄，艾爾瓦拉多的關鍵三分球更讓鵜鶘從105：112落後下吹起反攻號角，讀秒階段的追加三分彈更讓球隊以113：112超前比分；黃蜂喊出暫停，但有機會的超前一擊被昆恩快手抄走，墨菲（Trey Murphy III）2罰俱中後比伊（Saddiq Bey）2罰1中追加保險分，讓鵜鶘以一波11：0的逆轉攻勢超下勝利。

鵜鶘今天點點開花，8人得分兩位數，艾爾瓦拉多板凳出發三分球7投4中貢獻18分，墨菲21分是全隊最高，比伊17分，昆恩12分還有8籃板、7助攻和4抄截。

黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）22分最高，克努佩爾（Kon Knueppel）20分。

鵜鶘結束開季6連敗，成為西區最後一支開胡球隊，目前聯盟只剩東區的籃網隊還沒嚐到勝利滋味。

