NBA／吉迪大三元、佛西維奇準絕殺 公牛24分大逆轉76人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
佛西維奇（Nikola Vucevic）在倒數3.2秒投進準絕殺三分球，公牛對76人演出24分大逆轉。 路透
東區排名前2名的公牛與76人隊今天於芝加哥交手，儘管公牛本場比賽一度以24分差距落後，不過下半場在吉迪（Josh Giddey）領軍下展開猛烈反撲，加上佛西維奇（Nikola Vucevic）在倒數3.2秒投進準絕殺三分球，最終公牛就以113：111逆轉勝出，拿下開季第6勝。

公牛與76人在今年開季都不被看好的情況下，卻分別一度拉出5連勝與4連勝，成為東區的兩大驚喜球隊，今天賽前兩隊也以5勝1敗暫居東區第1名，而今天勝隊也將能獨居東區龍頭寶座。

不過今天作客的76人來勢洶洶，尤其是開季手感火燙的後衛馬克西（Tyrese Maxey），他在上半場就砍進5記三分球拿下22分，加上球隊一哥安比德（Joel Embiid）也以11投6中的表現攻下18分，幫助76人在首節就拿下45分，上半場打完也已經攻下75分，並一度取得24分領先。

但下半場公牛也吹起反攻號角，先是在第三節打完縮小到11差距，更趁著76人在比賽最後4分半鐘攻勢斷電的情況下，拉出一波9：0的逆轉攻勢，且這9分全是由吉迪與佛西維奇包辦，其中包括倒數3.2秒佛西維奇投進準絕殺三分球，幫助公牛最終以2分差距逆轉勝出，收下賽季第6勝。

公牛今天以吉迪攻下29分、15籃板、12助攻「大三元」表現最佳，他也追平皮朋（Scottie Pippen）成為公牛隊史「20分級大三元」第二多的球員，至於佛西維奇則拿下16分，包括兩人在內公牛共6人得分上雙。

76人馬克西攻下39分最佳，安比德則有20分進帳，不過在比賽最後階段兩人卻是全面熄火，成為76人遭到逆轉關鍵。

相關新聞

NBA／明白柯瑞勇士17年的地位 布克：他不會離隊、我也不會

太陽隊今天客場挑戰勇士隊，賽前當家球星布克（Devin Booker）談到柯瑞（Stephen Curry）在灣區的地位，他認為自己和柯瑞都不會離開現在的城市。 布克在2015年選秀會第13順位

NBA／自爆因為柯瑞才決定退休 奈許：完全追不上他

NBA名人堂球星奈許（Steve Nash），曾兩度獲得年度最有價值球員（MVP），近期他在節目中回憶，勇士隊射手柯瑞（Stephen Curry）是讓他決定高掛球鞋的關鍵人物之一。 奈許與湖人

NBA／絕殺溜馬不到24小時 公鹿被暴龍打爆慘輸28分

不到24小時前才靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）絕殺溜馬隊，但公鹿隊今天作客暴龍隊的...

NBA／誰不在誰尷尬！鵜鶘少胖虎卻拉尾盤逆轉黃蜂開胡

最後3分鐘還落後7分，鵜鶘隊今天在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連飆外線下演出神奇逆轉，他連飆兩記三分球，包括...

NBA／吉迪大三元、佛西維奇準絕殺 公牛24分大逆轉76人

東區排名前2名的公牛與76人隊今天於芝加哥交手，儘管公牛本場比賽一度以24分差距落後，不過下半場在吉迪（Josh Gid...

NBA／何時意識到自己改變籃球？ 柯瑞：楊恩進入聯盟時

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）表示，自己是在楊恩（Trae Young）進入NBA時，才真正意識到自己對籃球運動的巨大影響力。湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）更認為，柯瑞完全

