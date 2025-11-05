快訊

NBA／自爆因為柯瑞才決定退休 奈許：完全追不上他

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA名人堂球星奈許。 美聯社
NBA名人堂球星奈許（Steve Nash），曾兩度獲得年度最有價值球員（MVP），近期他在節目中回憶，勇士隊射手柯瑞Stephen Curry）是讓他決定高掛球鞋的關鍵人物之一。

奈許與湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）共同主持的Podcast節目《Mind the Game》最新一集邀請柯瑞作為來賓，奈許在節目中說到：「我當年選擇退休，與他（柯瑞）有關。」奈許表示這段故事他鮮少與人透露，這一切都源自一場季前熱身賽。

「那是一場對戰勇士隊的熱身賽，我負責防守柯瑞，我完全追不上他、也守不住他。」奈許分享，該場比賽勇士執行大量擋拆戰術，使自己無法負荷，他說：「柯瑞全場到處跑，我都因此鐵腿了，背也快爆了，就算我狀況百分百也守不住他。」

奈許接著說道，這場比賽後自己思考了三四天，真正意識到「是時候了」，最終做出退休的決定。

Steve Nash 柯瑞 Stephen Curry

