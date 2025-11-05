快訊

NBA／手腕摔傷養傷三個月 「紅熊貓」公牛主場復出引喝采

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA知名中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」牛蓉今天傷癒復出囉。 美國聯合通訊社
NBA知名中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」牛蓉，7月在WNBA中場表演摔傷手腕，歷經3個多月療養後，上月底正式復出，並在今天公牛隊主場迎戰尼克隊的賽事中首度重返NBA賽場。

身為NBA最知名的華裔中場表演者，「紅熊貓」過去幾年在NBA與WNBA各大盛典幾乎都會受邀表演，包括今年6月在雷霆隊主場舉行的總冠軍賽第五戰，不過7月WNBA狂熱與山貓隊的比賽中，卻在表演過程不慎摔傷，導致左手腕骨折。

經過近3個月養傷後，「紅熊貓」最近順利復出，並且參加Amazon Prime活動以及到大學表演，今天公牛、尼克之戰是NBA復出首秀，中場出場時獲得現場球迷的喝采，並順利完成整套表演。

