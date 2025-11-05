快訊

NBA／明白柯瑞勇士17年的地位 布克：他不會離隊、我也不會

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(左)、柯瑞(右)。 美聯社
太陽隊今天客場挑戰勇士隊，賽前當家球星布克（Devin Booker）談到柯瑞（Stephen Curry）在灣區的地位，他認為自己和柯瑞都不會離開現在的城市。

布克在2015年選秀會第13順位被太陽隊選中，本季是他待在太陽的第11個賽季，儘管太陽近年球員流動頻繁，但布克始終留在鳳凰城，甚至幾乎沒有交易流言，被視為鳳凰城的籃球代表人物。

目前聯盟僅有6名球員效力同隊10年以上未轉隊，勇士隊柯瑞17年、勇士隊格林（Draymond Green）14年、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）13年、76人隊安比德（Joel Embiid）12年、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）和布克都是11年。

今天賽前布克談到柯瑞，「這樣的人不多，我知道他在灣區球迷心中有特別的地位；而我在鳳凰城也感受到類似的愛。那是一種特別的情感，很難形容，我不會想要換成任何形式。」

布克生涯前期太陽戰績不佳，後來成為季後賽球隊，2021年在總冠軍賽不敵公鹿隊，如今太陽又退回重建隊，布克表示，「那是一種驕傲，也是一份責任，我一直想把這種感覺傳達給年輕球員。曾帶領球隊闖入季後賽尾聲、讓全城沸騰，那種感覺是我仍在追尋、想再次找回的。」

「18歲時我被這座城市收養，從艱難時期到打進總冠軍賽，這座城市一路看我成長，我很享受在這裡長大的過程，我相信柯瑞對灣區也有相似的感受。」布克說。

布克提到，他尊重生涯效力同一隊的偉大球員，「我第一個想到的是鄧肯（Tim Duncan）、諾威茨基（Dirk Nowitzki）及布萊恩（Kobe Bryant）。我和生涯後期的他們交手過，看見他們的告別巡迴和城市給的愛。不只是他們自己的城市，全聯盟的球迷都在致敬那份忠誠。」

布克最後提到，「我不覺得柯瑞會離開，而我也不會。」

勇士 太陽 Stephen Curry Devin Booker

