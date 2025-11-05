快訊

NBA／何時意識到自己改變籃球？ 柯瑞：楊恩進入聯盟時

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞表示當楊恩進入聯盟時，才意識到自己改變了一整個世代。 路透
勇士隊球星柯瑞Stephen Curry）表示，自己是在楊恩（Trae Young）進入NBA時，才真正意識到自己對籃球運動的巨大影響力。湖人隊球星詹姆斯LeBron James）更認為，柯瑞完全改變了籃球比賽。

柯瑞在由詹姆斯與奈許（Steve Nash）共同主持的Podcast節目《Mind the Game》中，談到他開始思考自身影響力的時刻，詹姆斯特別問柯瑞：「你是什麼時候意識到，你在場上做的事情影響了整整一個世代的球員？」

柯瑞回答道：「當楊恩進入聯盟的時候吧。他是第一個被拿來跟我相比、被稱作『下一個我』的人。」柯瑞認為儘管兩人打法不同，但這是他第一次真的開始思考、並意識到自己帶來的影響。

奈許則指出柯瑞職業生涯中一次關鍵的變化，他從2014-15賽季的646次三分出手，暴增到2015-16賽季的886次出手。奈許說：「他在一個賽季裡增加了200次三分出手，隨後整個聯盟都改變了，現在每隊都有三、四名球員一季能投出上百次三分。」

詹姆斯笑說：「現在每個人都在投三分球。每場比賽團隊60次、50次三分出手，這一切都是他（柯瑞）的功勞。」

