NBA／馬克西偕同SGA獲上周最佳 開季連6場數據比肩「戰神」

NBA今天公佈上周東西區最佳球員，率領殘陣76人奮戰的馬克西（Tyrese Maxey）與雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）憑藉狂猛的得分表現分別獲選。

馬克西上周率領76人取得3勝1負的戰績，這段期間他場均交出33.5分5.3籃板9.8助攻的數據。

開季至今，馬克西連續6場得到至少25分5助攻，成為NBA史上第5人，前4人分別是2022-23年賽季的唐西奇（Luka Doncic）、2016-17賽季哈登（James Harden）、2005-06賽季艾佛森（Allen Iverson），以及1972-73賽季阿奇巴德（Nate Archibald）。

除此之外，馬克西開季前6場比賽達成至少200分、25記三分，追平柯瑞（Stephen Curry）並列史上最快紀錄。

Tyrese Maxey in Philly's W tonight:



🔔 26 points

🔔 7 assists

🔔 6 rebounds



He joins Allen Iverson (2005-06) as the only @sixers to open the season with 6 straight 25+ point games! pic.twitter.com/7RPXxSto4b — NBA (@NBA) 2025年11月3日

至於亞歷山大持續在陣中傷兵頻仍情況下，帶領衛冕軍雷霆高歌前進，上周4戰全勝，目前仍是聯盟唯一不敗的球隊。這段期間他場均可攻下28.8分4.5籃板6.5助攻。

雖貴為年度MVP，但亞歷山大上個賽季其實只有2次獲選單周最佳球員，今年早早就獲選，或許有機會突破個人單季最高2次獲獎的紀錄。