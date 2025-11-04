NBA／離開溜馬加入公鹿只因續約誠意 透納：差4000萬不是小數目

透納（Myles Turner）休賽季決定離開效力10年的溜馬，轉而加盟密爾瓦基公鹿，在今天造訪熟悉的甘布里吉球館，透納卻是面臨到噓聲伺候，儼然被過往支持他的球迷視為叛徒，這讓他感到十分沮喪。

然而透納先前曾經透露，他之所以選擇離開溜馬、選擇加入公鹿，原因其實很簡單，就是雙方開出的合約條件差距實在太大。

溜馬方面僅願意提供為期3年、年薪2200萬美元的合約，而公鹿卻是祭出4年總值1.07億美元的報價，讓他毫不猶豫地決定簽約。

據消息人士指出，透納的經紀團隊與溜馬的續約談判在6月球隊打進NBA總冠軍賽後便陷入停滯，溜馬方面從未將報價提高至超過3年6600萬美元。反觀公鹿則為了爭取薪資空間，選擇裁掉並攤提戴里拉德（Damian Lillard）剩餘5年1.13億美元的合約，進而能以年均約2700萬美元、最後一年附球員選項的條件網羅透納。

Myles Turner tribute video with a chorus of boos pic.twitter.com/QR4gsCxY83 — Tyler Smith (@TylerSmith_ISL) 2025年11月4日

「我過去在交易傳聞裡聽到最多的一句話就是，這是一門生意，」透納直言，「最終兩邊的差距是4000萬美元，這並不是小數目。」

溜馬總管普里查德（Kevin Pritchard）在今年7月時表示，他是在社群媒體上才得知透納決定轉隊的消息，當時仍以為雙方談判尚未破局。「球隊老闆西蒙（Herb Simon）與西蒙家族都願意為了留下他而支付豪華稅，我們始終帶著誠意進行協商。」

透納是溜馬陣中資歷最深的球員，他坦言：「他們已經明確表達了他們對我的評價，而密爾瓦基也同樣如此。」

在回到甘布里吉球館之前，透納已經有心理準備，這可能會是歡呼加帶噓聲的夜晚，心情肯定五味雜陳

即將於週一在印第安納主場Gainbridge Fieldhouse迎來生涯首度對上前東家的比賽，透納心情難免複雜。「現場一定會有歡呼，也會有噓聲，肯定是五味雜陳的一晚。然而在實際感受到現場傳來噓聲時，透納還是忍不住破防了。

「這真的讓人心灰意冷，你奉獻了10年的青春、流了血、流了汗、流了淚，願意減薪、撐過交易傳聞，只想把一切都做好。」透納說。

Myles Turner says he doesn’t understand why Pacers fans were booing him



“It was disheartening, man — it was frustrating. You give 10 years of your life, your blood, your sweat, your tears. You take pay cuts, you survive trade rumors…”



pic.twitter.com/gCwWBeytM3 — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年11月4日