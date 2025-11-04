台灣國際衝浪公開賽金樽漁港登場 12國、200名衝浪好手挑戰自我

「2025台灣國際衝浪公開賽」11月4日至11日在台東縣金樽漁港登場，運動部政務次長鄭世忠今天出席開幕儀式，與台東縣政府副縣長王志輝及世界衝浪聯盟（World Surf League, WSL）巡迴賽資深經理海登-史密斯（Will Hayden-Smith）一同歡迎各國衝浪好手來台參賽。

鄭世忠表示，打造台灣品牌國際級運動賽事是運動部重要的政策，結合賽事與在地的觀光、市集、文化及風景特色，展現台灣獨特的文化魅力，台灣國際衝浪公開賽在台東縣政府長期經營下，完美體現如何透過賽事結合觀光，帶動地方及運動產業發展，未來運動部將持續投入更多資源讓台灣的品牌國際賽事發光發熱。

台東是台灣唯一列入世界衝浪聯盟的國際衝浪場地，憑藉優質的運動環境，結合金樽特有的山海風光與文化資源，及台東縣政府對衝浪運動的長期推動與投入，本次賽事已邁入第15屆，賽事包含男女子短板QS 6000巡迴積分賽、國內男女職業短板暨外卡資格賽及國內U16青少年短板賽，吸引來自12國、200名衝浪好手共同交流及挑戰自我。

除了賽事，現場周邊有衝浪相關體驗活動及海洋文創市集，歡迎有興趣的民眾到場體驗，無法到場的民眾也可透過世界衝浪聯盟官網（網址：https://www.worldsurfleague.com/events/2025/qs/408/taiwan-open-of-surfing/main）及台東縣政府Youtube頻道與Facebook觀賞精彩賽事轉播，一起為我國衝浪好手加油。