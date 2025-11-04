NBA／打到嘔吐！湖人板凳小將帶病飆分大爆發 狂寫隊史紀錄

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
史密斯帶病狂轟25分。 美聯社
沒有詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）也休兵，被網友戲稱「南灣湖人（South Bay Lakers）」的紫金二軍卻是在艾頓（Deandre Ayton）和八村壘（Rui Hachimura）聯手砍下57分的帶動下，硬是在客場扳倒拓荒者，取得近期的4連勝。除了兩人的強勢表現外，簽下雙向合約的替補小將史密斯（Nick Smith Jr.）更轟下生涯第3高的25分，帶給球隊滿滿能量。

年僅21歲、6呎2吋高的史密斯此戰出賽27分鐘，15投10中包含5記三分球拿下25分6助攻2抄截，其中17分出現在下半場；統計顯示，他成為湖人隊史最年輕沒有靠罰球就拿到至少25分的球員。

「我只是想帶著活力和能量上場，總教練瑞迪克（JJ Redick）和教練團的成員都很信任我。」史密斯說。

史密斯是在2023年以首輪第27順位加入黃蜂，上個賽季在小鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）先後受傷的情況下，史密斯已經多次展現出色的得分能力，不過進入休賽季他被黃蜂裁掉，隨後與湖人簽下雙向合約。儘管在得分好手雲集的湖人陣中沒有太多表現空間，但像今天獲得機會，史密斯可說是充分把握住。

事實上，這場比賽史密斯還是抱病上場。據湖人隨隊記者楚戴爾（Mike Trudell）透露，「史密斯生病了，中場休息時還在球員通道吐了。但他告訴我們，他不會錯過這場比賽。」

「他真的太棒了，而且擁有強悍的心理素質，」瑞迪克稱讚道，「這場比賽對他而言堪稱完美，因為球隊需要有人承擔控球任務，也需要一些能夠靈活突破防線的能力。到了下半場，他可說是完全接管了比賽。」

