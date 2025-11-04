聽新聞
NBA／離開金塊真相曝光！ 衛少：他們叫我別執行球員選項
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季不執行合約第二年球員選項，離開金塊隊後加盟國王隊。衛少賽後受訪時親曝真相，是金塊球團要他別執行選項。
衛少休賽季離開金塊，金塊簽下布朗（Bruce Brown）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）充實替補陣容；衛少則是快開季才和國王簽約，還是非保障合約。
原本外界認為是衛少不想留在金塊，但衛少受訪時解釋，「事實是，他們不想要我回去。這不是我能決定的事，上帝自有安排，要有耐心。這不是我能控制的，他們不想要我沒關係，總會有人想要我。」談到球員選項時，衛少說：「他們叫我別執行，我不會待在不需要我的地方。」
賽前金塊球團播放致敬影片，衛少獲得金塊球迷們熱烈歡呼聲和掌聲。他也和前隊友約柯奇（Nikola Jokic）談笑風生，穆雷（Jamal Murray）也主動前來打招呼。
衛少全場得到26分12籃板6助攻2抄截；但約柯奇繳出34分14助攻7籃板，外帶4抄截2火鍋的全能數據，幫助金塊以130：124險勝。
Ball Arena with the tribute to Russell Westbrook in his welcome back to Denver 🙌 pic.twitter.com/UqDLNzYYs4— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025
Nikola Jokic & Jamal Murray say hi to Russell Westbrook pregame🫂 pic.twitter.com/3GcAMJMBTQ— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) November 4, 2025
