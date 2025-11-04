聽新聞
NBA／不懂溜馬迷為何噓他 透納嘆10年青春「血汗淚」白費了
透納（Myles Turner）生涯前10年都效力溜馬隊，上季季後賽打贏宿敵公鹿隊，沒想到休賽季透納成為自由球員後竟「投敵」，和公鹿簽下4年1.07億美元合約。今天透納以公鹿球員身分回到溜馬主場比賽，賽前球團播放致敬影片，球迷卻發出噓聲，透納賽後受訪時表達不滿，還發文吐無奈心聲。
公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 的絕殺，以117：115氣走溜馬。透納賽後受訪時表示，不理解為何溜馬球迷會噓他，「這真的讓人心灰意冷，你奉獻了10年的青春、流了血、流了汗、流了淚，願意減薪、撐過交易傳聞，只想把一切都做好。」
字母哥也為透納報不平，「這已經超越體育本身，他回家後一定會想，好吧十年的努力全都白費了。對為了這項運動、為溜馬奉獻十年的人來說，太不公平了。」
透納接著更在社群平台發文寫道：「十年的血汗、犧牲，以及一次次吞下別人的輕蔑。也許成長不總是被稱讚，有時反而會被噓，但我仍心懷感激，仍繼續提升。」
As expected, #Bucks center Myles Turner was booed mercilessly throughout his #Pacers tribute video. You can see Turner egg on the crowd at the end. | @TheAthleticNBA pic.twitter.com/d3gxEU7XbO— James Boyd (@RomeovilleKid) November 4, 2025
