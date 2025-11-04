快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不懂溜馬迷為何噓他 透納嘆10年青春「血汗淚」白費了

聯合新聞網／ 綜合報導
透納(左)。 法新社
透納(左)。 法新社

透納（Myles Turner）生涯前10年都效力溜馬隊，上季季後賽打贏宿敵公鹿隊，沒想到休賽季透納成為自由球員後竟「投敵」，和公鹿簽下4年1.07億美元合約。今天透納以公鹿球員身分回到溜馬主場比賽，賽前球團播放致敬影片，球迷卻發出噓聲，透納賽後受訪時表達不滿，還發文吐無奈心聲。

公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 的絕殺，以117：115氣走溜馬。透納賽後受訪時表示，不理解為何溜馬球迷會噓他，「這真的讓人心灰意冷，你奉獻了10年的青春、流了血、流了汗、流了淚，願意減薪、撐過交易傳聞，只想把一切都做好。」

字母哥也為透納報不平，「這已經超越體育本身，他回家後一定會想，好吧十年的努力全都白費了。對為了這項運動、為溜馬奉獻十年的人來說，太不公平了。」

透納接著更在社群平台發文寫道：「十年的血汗、犧牲，以及一次次吞下別人的輕蔑。也許成長不總是被稱讚，有時反而會被噓，但我仍心懷感激，仍繼續提升。」

溜馬 公鹿 Myles Turner Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

湖人隊今天作客拓荒者隊主場之戰，兩大後衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）都因為「背...

NBA／不懂溜馬迷為何噓他 透納嘆10年青春「血汗淚」白費了

透納（Myles Turner）生涯前10年都效力溜馬隊，上季季後賽打贏宿敵公鹿隊，沒想到休賽季透納成為自由球員後竟「投敵」，和公鹿簽下4年1.07億美元合約。今天透納以公鹿球員身分回到溜馬主場比賽，

NBA／離開金塊真相曝光！ 衛少：他們叫我別執行球員選項

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季不執行合約第二年球員選項，離開金塊隊後加盟國王隊。衛少賽後受訪時親曝真相，是金塊球團要他別執行選項。 衛少休賽季離開金塊，金塊簽下布朗（B

NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：漏判葬送比賽

塞爾蒂克隊今天在主場迎戰爵士隊，不過在比賽最後0.6秒卻遭到爵士諾基奇（Jusuf Nurkic）準絕殺苦吞2連敗，賽後...

NBA／諾基奇0.6秒致勝補籃氣走綠衫軍 爵士主帥變陣如願止3連敗

今天面對塞爾蒂克飆進31分的爵士後衛喬治（Keyonte George），執行最後一擊雖然出手未進，但諾基奇（Jusuf Nurkic）奮力搶到進攻籃板在剩下0.6秒時補籃命中，幫助球隊以105比10

NBA／莫蘭特復出沒人要看？ 灰熊主場戰活塞票價僅2美元

灰熊隊今天在主場迎戰活塞隊，儘管灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）回歸，但票價竟然跌到只要2美元（約61新台幣），灰熊終場也以106：114輸球。 灰熊上周被湖人隊逆轉，賽後莫蘭特表達對總

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。