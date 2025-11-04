快訊

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
艾頓對老東家拓荒者大爆發，繳出29分、10籃板、3阻攻。 美聯社
湖人隊今天作客拓荒者隊主場之戰，兩大後衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）都因為「背靠背」輪休，由日前背部痙攣剛歸隊的艾頓（Deandre Ayton）扛起球隊大旗，全場繳出29分、10籃板、3阻攻，帶領湖人以123：115逆轉前東家拓荒者。

湖人在昨天擊敗熱火收下3連勝後，今天繼續作客拓荒者主場，不過賽前球團也臨時宣布，唐西奇與里夫斯將分別因為腿部挫傷與右股溝痠痛缺陣，這也讓湖人在本場比賽在缺少前3位得分主力的情況下出賽。

而今天拓荒者也試圖把握贏球機會，在首節就拿下33分，不過第二節湖人在八村壘領軍下展開反撲，他個人單節進帳12分，上半場個人就獨得18分，加上面對前東家的艾頓也打出加盟湖人後的代表作，在上半場就有13分的進帳，完全宰制油漆區。

易籃後湖人持續展開反撲，加上小將史密斯（Nick Smith Jr.）也加入搶分行列，幫助湖人在第三節逆轉戰局，第四節更一口氣將領先差距擴大到雙位數，最終湖人也以8分差距擊敗拓荒者，收下4連勝，拓荒者則是中斷3連勝。

湖人今天以艾頓攻下29分、10籃板、3阻攻表現最佳，八村壘28分，史密斯替補上陣拿下25分並送出6助攻，布朗尼則有5分、6助攻演出，至於拓荒者則以阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下33分最佳，夏普（Shaedon Sharpe）23分、7籃板

