NBA／諾基奇0.6秒致勝補籃氣走綠衫軍 爵士主帥變陣如願止3連敗

今天面對塞爾蒂克飆進31分的爵士後衛喬治（Keyonte George），執行最後一擊雖然出手未進，但諾基奇（Jusuf Nurkic）奮力搶到進攻籃板在剩下0.6秒時補籃命中，幫助球隊以105比103驚險氣走綠衫軍，取得本季首場客場勝利，也終結3連敗。

爵士近期踏上客場5連戰之旅，但在前兩戰中分別慘輸太陽22分與黃蜂23分，如今總算在波士頓反彈。

由於主力中鋒凱斯勒（Walker Kessler）因左肩傷勢返回鹽湖城接受進一步檢查，主帥哈迪（Will Hardy）連兩場讓諾基奇先發。這位進入聯盟第12年的老將扛下重擔，出賽超過30分鐘，繳出11分11籃板4助攻的雙十成績，更在比賽最後時刻挺身而出。

JUSUF NURKIĆ COMES THROUGH FOR UTAH!



JAZZ WIN A THRILLER OVER THE CELTICS.

當比賽倒數24秒、雙方戰成103平手，喬治出手底線後仰跳投未中，但諾基奇搶下進攻籃板，並且在克塔（Neemias Queta）頭上轉身勾手命中，幫助爵士在剩0.6秒時超前比分，鎖定勝局。

「我只是想打對的籃球，」諾基奇賽後說，「之前有幾次進攻籃板我覺得被犯規但沒哨響，所以我告訴自己要繼續堅持計畫。」

本季與馬卡南一同扛起進攻核心的3年級後衛喬治，在上半場球隊僅得36分的低迷狀態下，個人第三節獨拿16分、3助攻，率隊單節攻下38分逆轉戰局。全場喬治出賽近38分鐘，16投9中包含13罰11中，轟下31分5籃板4助攻。這是他本季得分新高，也是生涯第7次單場至少拿到30分，

總教練哈迪（Will Hardy）表示：「喬治今晚展現了極強的進攻侵略性與成熟度，他不僅帶動了球隊節奏，也在防守端壓制了對方的主力。」喬治成功限制明星後衛懷特（Derrick White），讓他9投3中僅得10分。

此外，爵士主力前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）也貢獻20分與9籃板，同樣幫助球隊在下半場克服最多10分落後的劣勢。

16 in the third quarter. 31 for the game.



Keyonte George went OFF in the @utahjazz's dub!

塞爾蒂克雖在最後一刻仍有扳平機會，但布朗（Jaylen Brown）在隊友準備發球時被判進攻犯規，挑戰失敗後，爵士發球將比賽時間耗盡。布朗全場攻下36分，但三分球9投盡墨，綠衫軍全隊外線51投11中，命中率僅21.6%，創下本季新低。

普里查德（Payton Pritchard）貢獻18分，西蒙斯替補得到15分；塞爾蒂克在收下3連勝之後已經連吞2敗。

為了結束連敗頹勢，哈迪近期在陣容上進行多項調整，取得立竿見影的效果。他將運動能力更好的漢崔克斯（Taylor Hendricks）拉上先發，菲利波斯基（Kyle Filipowski）轉為板凳雄兵，同時讓森薩博（Brice Sensabaugh）退出輪替陣容，改用攻守較均衡的後衛哈克利斯（Elijah Harkless）。

Jaylen Brown on this Keyonte George no-call in the final minute:



"Unacceptable … That's some bullshit."

這3人加上新秀貝利（Ace Bailey）都有不錯的發揮，正負值都是正向數據，讓主力得到更多喘息空間，強化了整體競爭力。

哈迪稱讚道：「菲利波斯基今晚是球隊的X因素，他做出幾個關鍵的回合；哈克利斯也展現強大能量，持續感染全隊。每次他一上場，都全力防守持球者，並在防守端為全隊帶來活力與鬥志。」