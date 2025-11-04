NBA／佛雷格下半場熄火還挨鍋 湯普森率火箭拉出4連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特助火箭4連勝。 美聯社
在當家球星戴維斯（Anthony Davis）因為左小腿拉傷持續缺陣的情況下，獨行俠隊今天作客火箭隊主場也陷入苦戰，火箭在湯普森（Amen Thompson）、森根（Alperen Sengun）和杜蘭特（Kevin Durant）得分皆在20分以上領軍下，最終也以110：102擊敗獨行俠，開季2連敗後收下4連勝。

今年休賽季大動作補強的火箭，在開季前2場比賽接連吞敗後，隨著陣容的磨合近期表現止跌回升，連續擊敗籃網、暴龍、塞爾蒂克拉出一波3連勝，而今天他們則是回到主場出戰獨行俠，上演雙方本季的首度交手。

獨行俠今天在少了戴維斯的情況下，上半場就由狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）與華盛頓（P.J. Washington）領軍與火箭抗衡，前者在上半場就砍進2顆三分球拿下12分外帶3籃板、2助攻，至於華盛頓則是在第二節以5投5中的表現單節進帳11分。

不過今天手感最火燙的仍屬火箭湯普森，他在前兩節賽事中就以12投8中的高水準命中率拿下20分，搭配上森根和杜蘭特都有雙位數得分表現，上半場打完火箭就以3分差距些微領先獨行俠。

易籃後兩隊持續拉鋸，甚至到比賽最後3分鐘時雙方都還保持平手，不過關鍵時刻火箭森根挺身接管戰局，他先是靠著罰球幫助火箭超前比數，又在比賽最後1分35時，在弧頂持球後切入單打拋投得分。

反觀獨行俠不僅接下來幾波進攻都未能進球，佛雷格更在倒數19秒於三分線外出手時遭到湯普森賞了一記麻辣鍋，火箭也發動反快攻由伊森（Tari Eason）在籃下爆扣得手，最終火箭就以8分差距收下4連勝，獨行俠則是苦吞2連敗。

火箭今天先發5人中有4人得分上雙，其中湯普森27分、4助攻，森根26分、11籃板、6助攻，杜蘭特21分、6籃板、5助攻，至於獨行俠則以華盛頓29分、12籃板最佳，佛雷格在下半場則是一分未得全場進帳12分，替補上陣的羅素（D'Angelo Russell）10分、12助攻。

