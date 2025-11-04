NBA／莫蘭特復出沒人要看？ 灰熊主場戰活塞票價僅2美元

灰熊隊今天在主場迎戰活塞隊，儘管灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）回歸，但票價竟然跌到只要2美元（約61新台幣），灰熊終場也以106：114輸球。

灰熊上周被湖人隊逆轉，賽後莫蘭特表達對總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的不滿，「照他們的說法，可能是覺得我乾脆別上場吧。大概就是這個意思，沒關係。」後來灰熊決定禁賽他一場。

今天莫蘭特歸隊，沒想到二手票價還是低迷，美國二手票網站TickPick上，最低票價竟然只要2美元，引起網友熱議。

You can attend the Pistons @ Grizzlies game tonight for $2… pic.twitter.com/USYvKXYj5D — TickPick (@TickPick) 2025年11月3日

活塞本場比賽幾乎一路領先，灰熊末節反撲追到3分差，但活塞一哥康寧漢單節狂轟19分，帶隊拿下勝利。康寧漢全場得到33分8助攻，內線球員史都華（Isaiah Stewart）攻下26分14籃板。

灰熊部分，莫蘭特全場16投僅5中，得到18分10助攻6籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）砍進21分，新秀考沃德（Cedric Coward）進帳17分6籃板。