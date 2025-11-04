NBA／潛力後衛麥肯明有望復出 76人先發後場「幸福大抉擇」

開季拉出5勝1敗佳績的76人隊，今天傳出潛力後衛麥肯（Jared McCain）最快明天歸隊出戰公牛隊，也讓這場東區前2名球隊的交鋒增添話題。

兩隊今年開季一度保持連勝狀態，不過76人日前不敵塞爾蒂克隊後，公牛也在昨天不敵尼克隊，同樣5勝1敗並列東區龍頭，明天將於公牛主場交手，勝方獨居龍頭。

76人也在今天傳出，去年新秀賽季就打出亮眼表現，但僅出賽23場比賽就因傷提前報銷的麥肯，有望於這場比賽復出的好消息；麥肯在今年休賽季一度調整不錯，卻在球隊媒體日前一天發生右手拇指韌帶撕裂傷的狀況，讓這位21歲的年輕後衛自去年12月後就未打過任何比賽。

麥肯上賽季出賽23場，平均15.3分、三分球命中率3成83，一度被認為有機會爭奪新人王，但本賽季76人在後場戰力部分，除了馬克西（Tyrese Maxey）打出高檔表現外，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也在開季繳出亮眼成績，麥肯歸隊後會被賦予什麼樣的角色和定位，成為76人教練團的「幸福大抉擇」。