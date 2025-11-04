NBA／透納回溜馬遭噓聲伺候 「字母哥」絕殺秀比倒讚反嗆

作客溜馬的公鹿儘管在第四節一度領先12分，卻遭受傷兵滿營的溜馬強力反擊，終場前14.5秒甚至被追平。然而負責操刀最後一擊的當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻是在罰球線附近上演後仰翻身跳投絕殺秀，帶領公鹿以117比115帶走勝利。

意氣風發的「字母哥」在絕殺得手後，比出安靜的手勢，還用雙手比倒讚回敬現場溜馬球迷。這場比賽安戴托昆波21投14中，攻下33分13籃板5助攻2抄截，唯一美中不足就是9罰失手5球。

GIANNIS ANTETOKOUNMPO KNOCKS DOWN THE FADEAWAY FOR THE GAME-WINNING @TISSOT BUZZER-BEATER ‼️



🚨⏰ Everyone Gets 24 pic.twitter.com/whlDHen5zt — NBA (@NBA) 2025年11月4日

休賽季沒有續留溜馬，而是以4年1.07億美元合約加盟「敵營」的透納（Myles Turner），此戰回到生涯起點的前東家，溜馬送上致敬影片，然而現場也傳出噓聲。透納此戰7投3中包含命中2記三分球，得到9分6籃板，送出5記阻攻。

Pacers taraftarı tüm maç Bucks & Myles Turner'ı yuhalamıştı...



Son saniyede maçı kazandıran Giannis yuhalamayı geri iade ediyor! 😭🔥pic.twitter.com/GGSZsohtps — Her Şey NBA (@herseynba) 2025年11月4日

公鹿前三節在「字母哥」28分帶領之下，加上三分球命中數13比4的絕對優勢，即便對手32次站上罰球線，罰球取得25比9的領先，依然保持7分領先優勢；公鹿進入第四節一度拉開12分差，但溜馬展開反撲，奈史密斯（Aaron Nesmith）和華克（Jarace Walker）聯手攻下21分，帶動球隊一路猛追，最後關頭更是追平比分。眼看有機會將比賽逼進延長，但還是讓「字母哥」絕殺比賽。

公鹿陣中6人得分達雙位數，格林（AJ Green）13分，羅林斯（Ryan Rollins）10分7助攻5籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）15分5籃板。

Myles Turner tribute video with a chorus of boos pic.twitter.com/QR4gsCxY83 — Tyler Smith (@TylerSmith_ISL) 2025年11月4日

與安戴托昆波單挑一整場的席亞康，拿下32分8助攻5籃板3抄截，不過他在比賽後段兩罰一中，錯失拉近比分的機會；最後一波防守「字母哥」時也被帶開換防，未能直接對決，成了美中不足之處。

除了席亞康，先發中鋒傑克森（Isaiah Jackson）表現力壓前隊友透納，他拿到21分10籃板；奈史密斯17分7籃板，華克18分8籃板。