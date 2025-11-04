聽新聞
NBA／曾與詹皇共登雜誌 昔日天才後衛獄中見到「吹牛老爹」
昔日天才後衛泰菲爾（Sebastian Telfair）因醫療保險詐欺案入獄服刑，如今他在獄中與嘻哈天王吹牛老爹（Diddy）見面，引發美國網友熱議。
泰菲爾和吹牛老爹都在紐澤西州聯邦矯正機構Fort Dix服刑，美國八卦媒體TMZ分享他們上周六在監獄操場閒聊的照片，泰菲爾的公關也證實那個人是吹牛老爹。
吹牛老爹認識不少NBA球星，包含湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）就曾參與他的派對並表示相當好玩。吹牛老爹因性犯罪入監服刑50個月，預計2028年5月出獄；泰菲爾則是因醫療保險詐欺案被判6個月，再3個月就能出獄。
吹牛老爹是紐約娛樂圈重量級人物，泰菲爾也是紐約布魯克林籃球傳奇，他高中時期聲名大噪，和詹姆斯一起成為雜誌封面人物，表哥是前尼克隊球星馬布里（Stephon Marbury）。
泰菲爾2004年在首輪第13順位被拓荒者隊選中，但發展不如預期，在NBA打滾10季，效力8支球隊，累積出賽564場，場均7.4分3.5次助攻，後續曾到CBA打球。
