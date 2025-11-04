快訊

NBA／開季4戰轟165分後 唐西奇攜手里夫斯缺席拓荒者之戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇與里夫斯都因「背靠背」賽事輪休。 美聯社
唐西奇與里夫斯都因「背靠背」賽事輪休。 美聯社

在開季前4場比賽轟下驚人的165分後，湖人隊唐西奇（Luka Doncic）今天作客拓荒者隊主場的賽事中，將與里夫斯（Austin Reaves）一同缺陣，兩人在昨天對戰熱火的比賽中皆出賽超過40分鐘。

湖人在昨天擊敗熱火拉出一波3連勝後，今天將改作客拓荒者主場進行背靠背賽事，不過賽前卻傳出陣中兩大主力唐西奇與里夫斯都將缺陣的消息，其中唐西奇的缺陣理由為腿部挫傷以及左手手指扭傷，其中左小腿挫傷正是他日前因傷連續缺陣3場比賽的主因，至於里夫斯則是因為右股溝痠痛被列入傷兵名單。

這也代表湖人在今天與拓荒者之戰，包括詹姆斯（LeBron James）、文森（Gabe Vincent）、蒂埃羅（Adou Thiero）和後場雙星唐西奇、里夫斯都將缺陣，中鋒艾頓（Deandre Ayton）在日前出戰灰熊因背部痙攣提前退賽，也缺席與熱火之戰後，今天則是列入逐日觀察名單。

