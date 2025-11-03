NBA／稱右手失去知覺 哈特帶傷上陣拚勁仍獲新教頭肯定

今日紐約尼克以128：113戰勝芝加哥公牛，尼克前鋒哈特（Josh Hart）打出了賽季至今發揮最佳的一場比賽，他替補出戰得到14分、9籃板和3助攻，但他卻在賽後傳出壞消息，根據哈特本人所述，他的右手已失去知覺，還有點刺痛。

哈特本場比賽從板凳出發，上場26分鐘，繳出14分、9籃板和6助攻的全能表現，幫助球隊以12分之差擊敗公牛，挽回前天NBA盃小組賽輸球的顏面。

然而，賽後哈特卻表示自己的手部神經有問題，甚至有點失去知覺，他在受訪時表示：「是啊，我的神經還沒完全恢復到原來的狀態。所以手的一部分會有一點刺痛、也有點麻木。希望在某個時候神經能恢復正常，越快越好，但現在只能一步步來。」

尼克新任主帥布朗（Mike Brown）則向媒體表示，他並不知道哈特的手部有神經問題，對於哈特帶傷上陣的拚勁，他表示稱讚。「我還是第一次聽到哈特的傷情，」布朗說：「隊上醫療團隊已經盡力處理了，哈特本人也是如此。他今晚拿下14分9籃板，所以如果他身體健康，我的天哪，可要小心了。」

「對我來說，我自己也正經歷著一些身心上的低潮，所以今天對我來說最重要的是上場比賽，然後充滿活力。」哈特補充。至於哈特所說的低潮，很可能是指他的傷病。在上個月初，哈特在熱身賽因下背部不適倒地；先前他還坦言自己右手食指也受了傷，傷勢是在上季季後賽時發生，之後在今年的訓練營前又加重了傷勢。

