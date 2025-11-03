快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／史上第12位！ 76人老將羅瑞達成20季出賽里程碑

聯合新聞網／ 綜合報導
76人老將羅瑞（左）。 路透社
76人老將羅瑞（左）。 路透社

76人隊現年39歲後衛羅瑞（Kyle Lowry）在今日76人隊以129：105戰勝籃網隊的比賽中，在比賽還剩3分12秒時替補上場，這是羅瑞本季的首次出場，同時他也成為聯盟史上第12位達成20個賽季出賽里程碑的球員，正式進入「20季俱樂部」。

羅瑞在本場比賽僅出手1次，是在比賽還剩1分19秒時投進一記三分彈，得分後他露出了燦爛的笑容，隊友們也在替補席上歡呼慶祝。此外，他還貢獻了1抄截和1助攻。賽後，當羅瑞談到他的隊友時說道：「他們都為我感到非常高興。」

「我想他現在正式踏上賽場，也算是為他的第20個賽季畫上圓滿的句號了，」談到愛徒的成就，76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「誰能想到20年前的羅瑞能走到今天這一步呢，對吧？」

縱觀20季俱樂部的成員，退役球星卡特（Vince Carter）與現效力湖人的球星詹姆斯（LeBron James）以22個賽季並列第1。不過，因傷勢影響本季尚未上場比賽的詹姆斯，預計將在今年11月中回歸，代表他即將打破此紀錄，完成他出賽23個賽季的壯舉。

此外，效力快艇的資深控衛保羅（Chris Paul）已征戰21個賽季，與退役的派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）、賈奈特（Kevin Garnett）和諾維茨基（Dirk Nowitzki）並列歷史第3。至於羅瑞則與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）、克勞佛（Jamal Crawford）和海斯倫（Udonis Haslem）一起，並列出戰達20個賽季的球員。

76人另一位球星馬克西（Tyrese Maxey）則以「名人堂成員」的規格來稱呼羅瑞，他接著談到：「他的球衣很可能在多倫多暴龍退休。但他現在仍然在為所有人加油，激勵著大家，在更衣室里和大家交流。我對羅瑞只有愛和尊重，我們很感激他能為我們效力。」

Kyle Lowry 76人

相關新聞

NBA／今天不拿40分！唐西奇本季首度大三元 湖人滅火奪3連勝

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天雖中斷連續40分以上得分演出，但面對熱火隊繳出本季第一次「大三元」，生...

NBA／封鎖溫班亞瑪僅拿9分 太陽斬斷馬刺開季5連勝

打出隊史開季最佳5連勝的馬刺隊，今天碰太陽隊卻踢到鐵板，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場僅拿9...

NBA／稱右手失去知覺 哈特帶傷上陣拚勁仍獲新教頭肯定

今日紐約尼克以128：113戰勝芝加哥公牛，尼克前鋒哈特（Josh Hart）打出了賽季至今發揮最佳的一場比賽，他替補出戰得到14分、9籃板和3助攻，但他卻在賽後傳出壞消息，根據哈特本人所述，他的右手

NBA／史上第12位！ 76人老將羅瑞達成20季出賽里程碑

76人隊現年39歲後衛羅瑞（Kyle Lowry）在今日76人隊以129：105戰勝籃網隊的比賽中，在比賽還剩3分12秒時替補上場，這是羅瑞本季的首次出場，同時他也成為聯盟史上第12位達成20個賽季出

NBA／馬刺吞開季首敗還傷榜眼 哈波蓋火鍋不成疑似小腿拉傷

新賽季來勢洶洶的「黑衫軍」馬刺隊，在今日對上太陽卻意外以118：130輸球，開季5連勝氣勢遭中斷。此外，更糟的是，馬刺今年選進的榜眼秀哈波（Dylan Harper）在第二節又因一次落地不慎傷退，據傳

NBA／失言風波揭露與球團不合內幕 傳灰熊考慮交易莫蘭特

日前才因失言遭球團禁賽1場的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），目前聯盟各隊都在密切關注他與灰熊的關係。而根據《ESPN》指出，灰熊目前正在評估交易莫蘭特的可能性。 灰熊隊在新賽季初諸事不順，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。