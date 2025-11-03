NBA／史上第12位！ 76人老將羅瑞達成20季出賽里程碑

76人隊現年39歲後衛羅瑞（Kyle Lowry）在今日76人隊以129：105戰勝籃網隊的比賽中，在比賽還剩3分12秒時替補上場，這是羅瑞本季的首次出場，同時他也成為聯盟史上第12位達成20個賽季出賽里程碑的球員，正式進入「20季俱樂部」。

羅瑞在本場比賽僅出手1次，是在比賽還剩1分19秒時投進一記三分彈，得分後他露出了燦爛的笑容，隊友們也在替補席上歡呼慶祝。此外，他還貢獻了1抄截和1助攻。賽後，當羅瑞談到他的隊友時說道：「他們都為我感到非常高興。」

「我想他現在正式踏上賽場，也算是為他的第20個賽季畫上圓滿的句號了，」談到愛徒的成就，76人總教練諾斯（Nick Nurse）說：「誰能想到20年前的羅瑞能走到今天這一步呢，對吧？」

縱觀20季俱樂部的成員，退役球星卡特（Vince Carter）與現效力湖人的球星詹姆斯（LeBron James）以22個賽季並列第1。不過，因傷勢影響本季尚未上場比賽的詹姆斯，預計將在今年11月中回歸，代表他即將打破此紀錄，完成他出賽23個賽季的壯舉。

此外，效力快艇的資深控衛保羅（Chris Paul）已征戰21個賽季，與退役的派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）、賈奈特（Kevin Garnett）和諾維茨基（Dirk Nowitzki）並列歷史第3。至於羅瑞則與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）、克勞佛（Jamal Crawford）和海斯倫（Udonis Haslem）一起，並列出戰達20個賽季的球員。

76人另一位球星馬克西（Tyrese Maxey）則以「名人堂成員」的規格來稱呼羅瑞，他接著談到：「他的球衣很可能在多倫多暴龍退休。但他現在仍然在為所有人加油，激勵著大家，在更衣室里和大家交流。我對羅瑞只有愛和尊重，我們很感激他能為我們效力。」

