NBA／馬刺吞開季首敗還傷榜眼 哈波蓋火鍋不成疑似小腿拉傷

新賽季來勢洶洶的「黑衫軍」馬刺隊，在今日對上太陽卻意外以118：130輸球，開季5連勝氣勢遭中斷。此外，更糟的是，馬刺今年選進的榜眼秀哈波（Dylan Harper）在第二節又因一次落地不慎傷退，據傳該傷勢疑似是小腿拉傷。

該傷勢是發生在本場比賽第二節，當哈波在嘗試封蓋理查茲（Nick Richards）的扣籃未果後落地時，似乎拉傷了小腿。當時比賽時間還剩5分02秒，太陽隊以48：37領先。哈波走向板凳時面露痛苦之色。下場後，這位新秀在馬刺隊醫的陪同下回到了休息室。

Dylan Harper came in, dropped 12 in 11 minutes, and just like that… gone. Nobody saw what happened. No limp, no collision. A ghost calf injury?#PorVida #Spurs #Suns #NBA pic.twitter.com/gyPsQCW4FR — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) 2025年11月3日

馬刺隊在中場休息時宣布哈波將缺席最後兩節的比賽，只見他拄著拐杖，左腳穿著保護靴，走出球場。「我認為問題出在小腿上，但我目前還沒有任何確切的診斷結果，」馬刺隊總教練強森（Mitchell Johnson）在賽後說道。

「是的，我當然希望他一切順利，」馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後談到哈波的傷勢時說道：「我們已經見識過他出色的表現。他打得這麼好，簡直令人難以置信。但傷病在所難免。我們必須學會應對傷病。與此同時，我們也會迎來一些球員的回歸。」

19歲的哈波，在今日對太陽的比賽中共出賽11分鐘，8投5中得到12分。賽前，他場均得分14.4分，位列全隊第四。另有4.6個籃板、2.4次助攻和1.2次抄截。除了他以外，陣中另一位後衛福克斯（De'Aaron Fox）也因傷高掛免戰牌，新賽季至今尚未回歸。