NBA／失言風波揭露與球團不合內幕 傳灰熊考慮交易莫蘭特

日前才因失言遭球團禁賽1場的灰熊球星莫蘭特（Ja Morant），目前聯盟各隊都在密切關注他與灰熊的關係。而根據《ESPN》指出，灰熊目前正在評估交易莫蘭特的可能性。

灰熊隊在新賽季初諸事不順，戰績僅3勝4敗排在西區第10，且陣中還有多位傷兵，至於明星控衛莫蘭特則因有損球隊利益的失言行為被禁賽一場。在當時灰熊以112：117不敵湖人，賽後莫蘭特被問到球隊輸球的原因時，他冷冷說道：「去問問教練團吧。」並公開抱怨教練團給他的上場時間太少。

Ja Morant when asked questions from the media:



“Go ask the coaching staff.”



And then asked what could have been done differently, other than asking the coaching staff:



“According to them, probably don’t play me.”



(🎥 @50NuancesDeNBA)



現在，有關於他的交易傳聞再次浮出水面，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則提供了有關此事的最新進展，「聯盟各隊都在密切關注莫蘭特和灰熊隊之間的關係發展。」他在體育中心節目中說道。

同時，查拉尼亞在節目中的言論也表明，目前聯盟各支球隊正在密切關注事態發展，如果莫蘭特與球隊的緊張局勢持續下去，灰熊管理層可能會考慮進行交易。

在被禁賽以前，莫蘭特代表灰熊隊出戰了6場比賽，場均可攻下20.8分、6.7次助攻和3.3籃板。

