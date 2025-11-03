NBA／ 安比德不雅動作再遭聯盟開罰 生涯累積4次罰款達570萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
76人球星安比德。 美聯社
76人前天在NBA盃小組賽碰頭球星缺陣的塞爾蒂克，但卻以108：109吞敗，不僅中斷開季4連勝，當家中鋒安比德（Joel Embiid）在比賽首節末段做出不雅手勢遭聯盟罰款5萬美元（約台幣150萬元）。

在台灣時間11月1日週六76人隊在富國銀行中心（Xfinity Mobile Arena，76人主場）以1分差輸給綠衫軍的比賽第一節末段，當時安比德在第1節還剩7分鐘左右，他出手投進且造成對方犯規後，做出雙手握拳且在腰側一擺、然後腰部些微往前移動的動作，因此被聯盟認定是不雅動作。稍早，聯盟執行副總裁兼籃球營運主管瓊斯（James Jones）宣布，將對安比德處以5萬美元的罰款。

對此，得知消息的安比德則在個人社群網站上寫道：「既然我不被允許這麼做，你們最好也開始對裁判做出那種『不雅』動作進行罰款。」

安比德上個賽季只出賽19場就因膝蓋傷勢報銷，但經過休賽季的長期復健與調整後，他已逐漸在熱身賽和例行賽中展現出不錯狀態，球隊在新賽季的戰績也一掃上季的低迷表現，目前為止他們以拿下5勝1負的戰績排在東區龍頭。

本賽季安比德共為球隊出戰的4場比賽中，他場均得到17.3分、5.3籃板和3.5次助攻，投籃命中率為46.0%，三分球命中率為38.9%。

據統計，這是安比德生涯第4次因做出類似不雅動作而被聯盟罰款，第1次是2023年1月被罰2萬5000美元，第2次是2023年10月被罰3萬5000美元，第3次是2024年12月被罰7萬5000美元。其中第3次也是跟這次罰款原因相同，都在場上做出類似的不雅動作。

總計這4次安比德一共被罰款18萬5000美元（約台幣570萬元），這對年薪超過5500萬美元的他來說，確實只是九牛一毛。

76人 塞爾蒂克 Joel Embiid

