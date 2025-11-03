聽新聞
NBA／今天不拿40分！唐西奇本季首度大三元 湖人滅火奪3連勝
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天雖中斷連續40分以上得分演出，但面對熱火隊繳出本季第一次「大三元」，生涯累積第83次，率隊以130：120奪下3連勝。
唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）第一節都打得掙扎，兩人合計7投僅2中，但傳出8助攻，加上本季首度先發的中鋒海斯（Jaxson Hayes）5投俱中攻下11分，助隊首節取得43：36領先，半場打完領先再擴大到77：63。
熱火第三節打出20：7攻勢追近比分，第四節更在前UCLA球星哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）發揮下追到110：114，但里夫斯先投進高難度中距離，再傳出助攻給替補前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）空中接力灌籃，唐西奇也追加進球，湖人連拿8分下穩住領先，最終仍以130：120守護主場。
開季前3場都有飆分演出的唐西奇，今天外線表現不佳，三分球全場11投僅1中，但仍有29分、10助攻、11籃板的全能表現；里夫斯外線手感也欠佳，11投僅4中不過也有26分、11助攻，加上拉拉維亞進帳25分、8籃板、3助攻、4抄截，聯手為湖人打下本季第5勝。
哈克斯今天攻下全場最高31分，阿德巴約（Bam Adebayo）和拉爾森（Pelle Larsson）各17分，但球隊今晚從沒嘗過領先滋味。
