NBA／今天不拿40分！唐西奇本季首度大三元 湖人滅火奪3連勝

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天雖中斷連續40分以上得分演出，但面對熱火隊繳出本季第一次「大三元」，生涯累積第83次，率隊以130：120奪下3連勝。

唐西奇和里夫斯（Austin Reaves）第一節都打得掙扎，兩人合計7投僅2中，但傳出8助攻，加上本季首度先發的中鋒海斯（Jaxson Hayes）5投俱中攻下11分，助隊首節取得43：36領先，半場打完領先再擴大到77：63。

Luka Dončić totals his 83rd career triple-double, Lakers win their 5th game of the season!



✨ 29 PTS (16 in 1H)

✨ 11 REB

✨ 10 AST



Dončić's 165 points through 4 games are the most since Wilt Chamberlain in 1962-63 🤯 pic.twitter.com/9BE7CMCA6I — NBA (@NBA) 2025年11月3日

熱火第三節打出20：7攻勢追近比分，第四節更在前UCLA球星哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）發揮下追到110：114，但里夫斯先投進高難度中距離，再傳出助攻給替補前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）空中接力灌籃，唐西奇也追加進球，湖人連拿8分下穩住領先，最終仍以130：120守護主場。

開季前3場都有飆分演出的唐西奇，今天外線表現不佳，三分球全場11投僅1中，但仍有29分、10助攻、11籃板的全能表現；里夫斯外線手感也欠佳，11投僅4中不過也有26分、11助攻，加上拉拉維亞進帳25分、8籃板、3助攻、4抄截，聯手為湖人打下本季第5勝。

This @Lakers duo brought the scoring punch for LA in their victory over Miami tonight!



Austin Reaves: 26 PTS, 11 AST

Jake LaRavia: 25 PTS, 4 STL, 10-13 FGM pic.twitter.com/fHSgFZi5TW — NBA (@NBA) 2025年11月3日

哈克斯今天攻下全場最高31分，阿德巴約（Bam Adebayo）和拉爾森（Pelle Larsson）各17分，但球隊今晚從沒嘗過領先滋味。