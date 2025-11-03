聽新聞
NBA／封鎖溫班亞瑪僅拿9分 太陽斬斷馬刺開季5連勝
打出隊史開季最佳5連勝的馬刺隊，今天碰太陽隊卻踢到鐵板，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場僅拿9分，表現亮眼的新秀哈波（Dylan Harper）第二節又傷退，讓外線大爆發的太陽早早拉開領先，以130：118賞給馬刺本季第一場敗仗。
太陽今天三分線手感發燙，前8投只錯失2球，第一節最多領先11分，首節也握有31：24優勢，第二節再打出連拿7分小高潮，半場打完領先擴大到70：52。
太陽上半場外線成績是誇張的15投11中，命中率超過7成3；反觀馬刺16投僅5中，且溫班亞瑪第一節得分掛到，直到第二節1分06秒自投自搶補籃得手才是今天首度進球。
第三節太陽持續追加外線，格里斯佩（Collin Gillespie）飆進三分球後領先來到全場最高的97：66；馬刺雖回敬一波12：5攻勢，第四節在溫班亞瑪接連得手下再打出19：9的開節反撲，將比分縮小到97：111，但太陽暫停後連拿7分再拉開差距，還有超過4分半兩隊就換下主力。
最終太陽以33投19中的三分球表現收下大勝，布克（Devin Booker）攻下28分外帶13助攻，鄧恩（Ryan Dunn）和艾倫（Grayson Allen）各17分；馬刺以卡瑟爾（Stephon Castle）26分最高，強森（Keldon Johnson）19分，第二節腿傷退場的哈波12分，溫班亞瑪14投僅4中拿9分。
