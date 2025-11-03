NBA／住家遭竊仍轟30分 亞歷山大：家人沒事最重要

上季包辦雙料MVP的雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天對鵜鶘隊再轟下全場最高30分，率隊以137：106奪下開季7連勝。日前發生住宅遭竊意外的亞歷山大賽後也透露，最重要的是家人們平安無事。

亞歷山大上周主場迎戰巫師隊時住宅遭侵入，警方本周沒有更新更多消息，之前的聲明指出嫌疑人士在警方抵達前就逃離現場，警方還沒逮捕到任何可疑人士。

美國運動名人遭竊的事件頻傳，包括湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）上賽季還在獨行俠隊效力期間，也曾在比賽時家中遭闖空門，NFL球星霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）、布洛（Joe Burrow）和馬爾金（Evgeni Malkin）也是受害球星。

率隊打出7連勝的亞歷山大提到上周的驚魂表示，這是很長的故事，所幸所有人都平安，這也是整起事件最重要的事情，「其他的一切都會過去，但我的摯愛們都安全，所以我很好，很開心。」

雷霆今天8人得分兩位數，點點開花血洗鵜鶘，也讓鵜鶘吞下開季6連敗。