快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／住家遭竊仍轟30分 亞歷山大：家人沒事最重要

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆隊當家球星亞歷山大(中)。 路透社
雷霆隊當家球星亞歷山大(中)。 路透社

上季包辦雙料MVP的雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天對鵜鶘隊再轟下全場最高30分，率隊以137：106奪下開季7連勝。日前發生住宅遭竊意外的亞歷山大賽後也透露，最重要的是家人們平安無事。

亞歷山大上周主場迎戰巫師隊時住宅遭侵入，警方本周沒有更新更多消息，之前的聲明指出嫌疑人士在警方抵達前就逃離現場，警方還沒逮捕到任何可疑人士。

美國運動名人遭竊的事件頻傳，包括湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）上賽季還在獨行俠隊效力期間，也曾在比賽時家中遭闖空門，NFL球星霍姆斯（Patrick Mahomes）、凱爾西（Travis Kelce）、布洛（Joe Burrow）和馬爾金（Evgeni Malkin）也是受害球星。

率隊打出7連勝的亞歷山大提到上周的驚魂表示，這是很長的故事，所幸所有人都平安，這也是整起事件最重要的事情，「其他的一切都會過去，但我的摯愛們都安全，所以我很好，很開心。」

雷霆今天8人得分兩位數，點點開花血洗鵜鶘，也讓鵜鶘吞下開季6連敗。

延伸閱讀

NBA／開季連3戰破40分比肩張伯倫 唐西奇：能贏球更開心

NBA／繼唐西奇後SGA也遭宵小光顧 名人竊盜犯專挑比賽時間下手

NBA／雷霆不用打延長了！霍姆葛倫、亞歷山大30+ 獵鷹奪3連勝

NBA／SGA飆55分狂刷多項紀錄 連74場破20分直逼「大O」

相關新聞

NBA／傷兵滿營依然逆轉勇士 溜馬終結開季5連敗

上季打進總冠軍賽的溜馬隊，新賽季卻苦吞5連敗，等待許久的勝場終於在今天開張，靠著傑克森（Quenton Jackson）...

NBA／莫蘭特失言不只禁賽還賠錢 美媒預估損失約800萬收入

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）昨日賽後因公開批評教練團，使球隊內部矛盾浮上檯面。今日則遭灰熊球團宣布，將予以禁賽處分，根據ESPN統計，由於受禁賽一場，莫蘭特將會損失高達27萬美元（約新台幣80

NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛至今仍缺陣，不過好消息是，根據其經紀人和美媒佐證稱，他的傷勢正逐漸好轉。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）卻對此傷勢持不同看

NBA／住家遭竊仍轟30分 亞歷山大：家人沒事最重要

上季包辦雙料MVP的雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今天對鵜鶘隊再轟下全場最高...

NBA／安比德沒上、烏布瑞半途扭傷 76人仍賞籃網6連敗

76人隊今天雖少了當家中鋒安比德（Joel Embiid），攻下全隊最高分的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）又在...

NBA／康寧漢18助攻平生涯最佳 助活塞逆轉還比肩微笑刺客紀錄

活塞今在海外賽交手獨行俠，靠著活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）貢獻生涯新高33分，以及主控康寧漢（Cade Cunningham）挹注21分，並傳出追平生涯最佳的18助攻，活塞終場以122：11

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。