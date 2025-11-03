聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／安比德沒上、烏布瑞半途扭傷 76人仍賞籃網6連敗
76人隊今天雖少了當家中鋒安比德（Joel Embiid），攻下全隊最高分的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）又在比賽中扭傷腳踝，76人仍以129：105輕取籃網隊，賞給對手開季6連敗。
76人第一節就轟下40分，光是烏布瑞就11投9中狂轟22分；第二節76人再打出33：18攻勢拉開差距，下半場一路領先收下賽季第5勝。
上半場攻下24分的烏布瑞，第三節尾聲卻扭到腳踝，儘管第四節有回到板凳席，但沒有重新上陣，最終留下21投12投拿29分表現，馬克西（Tyrese Maxey）攻下26分，板凳出發的葛萊姆斯（Quentin Grimes）貢獻22分外帶生涯新高13助攻。
籃網今天三分球38投僅7中，儘管湯瑪斯（Cam Thomas）攻下全場最高29分，球隊仍吞下6連敗，再一場就要追平2015-16年賽季的開季7連敗隊史最慘紀錄。
安比德今天雖沒上陣仍領到一張5萬美元的罰單，原因是上周六碰塞爾蒂克隊時出現聯盟認定的不雅手勢；過去他已經多次因同樣動作遭罰，最近一次是去年12月遭罰75000美元，2023年也領到兩次罰單，罰款分別是35000美元和25000美元。安比德顯然對聯盟處置十分不滿，他曾在社群上指出，自己動作和裁判比出的阻擋犯規沒有什麼不同。
🔥 《2025MLB季後賽》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言