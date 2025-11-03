快訊

NBA／安比德沒上、烏布瑞半途扭傷 76人仍賞籃網6連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬克西幫助76人在傷兵情況下奪勝。 路透社
馬克西幫助76人在傷兵情況下奪勝。 路透社

76人隊今天雖少了當家中鋒安比德（Joel Embiid），攻下全隊最高分的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）又在比賽中扭傷腳踝，76人仍以129：105輕取籃網隊，賞給對手開季6連敗。

76人第一節就轟下40分，光是烏布瑞就11投9中狂轟22分；第二節76人再打出33：18攻勢拉開差距，下半場一路領先收下賽季第5勝。

上半場攻下24分的烏布瑞，第三節尾聲卻扭到腳踝，儘管第四節有回到板凳席，但沒有重新上陣，最終留下21投12投拿29分表現，馬克西（Tyrese Maxey）攻下26分，板凳出發的葛萊姆斯（Quentin Grimes）貢獻22分外帶生涯新高13助攻。

籃網今天三分球38投僅7中，儘管湯瑪斯（Cam Thomas）攻下全場最高29分，球隊仍吞下6連敗，再一場就要追平2015-16年賽季的開季7連敗隊史最慘紀錄。

安比德今天雖沒上陣仍領到一張5萬美元的罰單，原因是上周六碰塞爾蒂克隊時出現聯盟認定的不雅手勢；過去他已經多次因同樣動作遭罰，最近一次是去年12月遭罰75000美元，2023年也領到兩次罰單，罰款分別是35000美元和25000美元。安比德顯然對聯盟處置十分不滿，他曾在社群上指出，自己動作和裁判比出的阻擋犯規沒有什麼不同。

