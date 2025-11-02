NBA／康寧漢18助攻平生涯最佳 助活塞逆轉還比肩微笑刺客紀錄

活塞今在海外賽交手獨行俠，靠著活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）貢獻生涯新高33分，以及主控康寧漢（Cade Cunningham）挹注21分，並傳出追平生涯最佳的18助攻，活塞終場以122：110擊敗獨行俠收下2連勝。

獨行俠今日雖少了主力中鋒戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，但他們在比賽前3節打完取得7分領先優勢，但活塞軍團在末節急起直追，靠著板凳史都華（Isaiah Stewart）、格林（Javonte Green）聯手追近比分，活塞單節海灌35分，而獨行俠僅有17分，最終活塞以12分之差收勝，目前戰績為4勝2負，排東區第4。

"It's been probably the coolest basketball experience I've ever had..."



Cade Cunningham reflects on his experience at the 2025 NBA Mexico City Game presented by @MichelobULTRA 🇲🇽 pic.twitter.com/gWeea7XXVK — NBA (@NBA) 2025年11月2日

杜倫今攻下生涯新高33分外加10籃板，康寧漢則有21分、6籃板、18助攻、3抄截，新加盟的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）也有18分進帳；獨行俠方面，替補出發的羅素（D'Angelo Russell）攻下全隊最高的31分，新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）則是拿16分、8籃板，外帶4助攻。

本場比賽，康寧漢傳出追平生涯最佳的18助攻。另外，他還成為繼1986年「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）之後，活塞隊史首位能演出單場至少20分、18助攻和3抄截的球員。