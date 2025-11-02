快訊

NBA／康寧漢18助攻平生涯最佳 助活塞逆轉還比肩微笑刺客紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞主控康寧漢（左）。 美聯社
活塞今在海外賽交手獨行俠，靠著活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）貢獻生涯新高33分，以及主控康寧漢（Cade Cunningham）挹注21分，並傳出追平生涯最佳的18助攻，活塞終場以122：110擊敗獨行俠收下2連勝。

獨行俠今日雖少了主力中鋒戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，但他們在比賽前3節打完取得7分領先優勢，但活塞軍團在末節急起直追，靠著板凳史都華（Isaiah Stewart）、格林（Javonte Green）聯手追近比分，活塞單節海灌35分，而獨行俠僅有17分，最終活塞以12分之差收勝，目前戰績為4勝2負，排東區第4。

杜倫今攻下生涯新高33分外加10籃板，康寧漢則有21分、6籃板、18助攻、3抄截，新加盟的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）也有18分進帳；獨行俠方面，替補出發的羅素（D'Angelo Russell）攻下全隊最高的31分，新科狀元佛雷格（Cooper Flagg）則是拿16分、8籃板，外帶4助攻。

本場比賽，康寧漢傳出追平生涯最佳的18助攻。另外，他還成為繼1986年「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）之後，活塞隊史首位能演出單場至少20分、18助攻和3抄截的球員。

NBA／傷兵滿營依然逆轉勇士 溜馬終結開季5連敗

上季打進總冠軍賽的溜馬隊，新賽季卻苦吞5連敗，等待許久的勝場終於在今天開張，靠著傑克森（Quenton Jackson）...

NBA／莫蘭特失言不只禁賽還賠錢 美媒預估損失約800萬收入

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）昨日賽後因公開批評教練團，使球隊內部矛盾浮上檯面。今日則遭灰熊球團宣布，將予以禁賽處分，根據ESPN統計，由於受禁賽一場，莫蘭特將會損失高達27萬美元（約新台幣80

NBA／巴克利質疑詹皇坐骨神經傷 稱他單純只是「老人背痛」

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛至今仍缺陣，不過好消息是，根據其經紀人和美媒佐證稱，他的傷勢正逐漸好轉。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）卻對此傷勢持不同看

NBA／從爭冠到開季連敗 席亞康談溜馬傷兵：我有責任凝聚大家

西雅坎（Pascal Siakam）在終場前投進關鍵三分球，率領傷兵累累的美國職籃NBA印第安納溜馬隊以114比109擊...

NBA／騎士不敵暴龍仍有好消息 主帥認證葛蘭德將回歸助陣

因拇指傷勢缺陣5個月左右的騎士球星葛蘭德（Darius Garland），在近日傳出即將回歸的好消息。根據騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）透露，葛蘭德正在進行全面的投籃練習，預計很快就

