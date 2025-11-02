聽新聞
TPBL／雲豹賞海神主場4連敗 開季3連勝戰績獨走
上季打進TPBL總冠軍賽的高雄全家海神隊，今年開季勝少敗多，今天主場碰桃園台啤永豐雲豹隊進攻當機，第一節僅拿10分，讓雲豹一路領先下以100：78奪下3連勝，戰績居7隊之冠，海神則是苦吞主場4連敗。
海神開賽先靠胡瓏貿罰球取分，但全隊單節16投僅3中，反觀雲豹投進4記三分球灌進29分，一節就拉開比數，上半場最多取得25分領先，並帶著50：29領先進入下半場。
第三節雲豹洋將米勒和當家後衛高錦瑋各拿8分，單節再有32分進帳，三節領先擴大到82：55。第四節比分已經拉開，最後1分07秒兩隊還出現衝突，林信寬毀掉海神洋將凱帝上籃後，被凱帝直接將球砸到臉上；經檢視畫面，林信寬被吹違反運動精神犯規，凱帝吞下一次技術犯規。
衝突不影響比賽結果，雲豹以22分差收下3連勝，海神苦吞主場4連敗。
雲豹今天5人得分兩位數，洋將米勒攻下全場最高28分、11籃板，迪亞洛板凳出發也有21分、9籃板，麥卡洛14分、10籃板，高錦瑋14分、8助攻，林信寬13分。
拿過T1聯盟最佳新人的高錦瑋，今天把握時間提點隊上的新秀徐宏瑋，他讚小學弟可以打控球，也有很好的得分能力，今天和他說很多場上狀況，也鼓勵徐宏瑋「多相信自己一點」。
海神主場開幕戰擊敗衛冕軍新北國王後，連4戰都吞敗仗，今天洋將凱帝27分、13籃板表現最佳，其餘球員只有胡瓏貿的10分達到兩位數。
