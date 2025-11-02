NBA／從爭冠到開季連敗 席亞康談溜馬傷兵：我有責任凝聚大家

席亞康（Pascal Siakam）在終場前投進關鍵三分球，率領傷兵累累的溜馬隊以114比109擊敗金州勇士，拿下本季首場勝利。

來自喀麥隆的大前鋒席亞康全場攻下27分，奈史密斯（Aaron Nesmith）砍下全場最高、亦是個人生涯新高的31分，後衛傑克森（Quenton Jackson）則拿下個人新高的25分，幫助溜馬終止開季5連敗。

當比賽進入第四節中段時，勇士隊在柯瑞（StephenCurry）三分球命中後以104比93領先，但溜馬隨後打出一波21比5的反撲攻勢，最終逆轉取勝。

The go-ahead shot from Pascal Siakam 🙌@Pacers get their 1st win of the season ‼️ https://t.co/yVz8zbRbiU pic.twitter.com/PfW4J7MhRT — NBA (@NBA) 2025年11月2日

席亞康賽後說：「我們很拚，展現出強悍的球風。我們必須回到屬於我們的比賽方式，我們要讓對手難以應付。那幾分鐘裡，我們確實讓他們不好受。」

曾協助多倫多暴龍拿下2019年NBA總冠軍的席亞康，在比賽剩下37秒時命中三分球，率溜馬以112比109超前。

他說：「我只是努力打球，盡一己之力幫助球隊。大家都在搶籃板，我拿到空檔投籃機會，就必須果斷出手。」

傑克森隨後在剩下5.2秒時命中鎖定勝局的一球。

席亞康稱讚隊友傑克森，席亞康說：「他是我們能贏球的重要關鍵。我只是想給年輕球員信心，讓他們知道這是NBA，你有機會就要把握。今晚我們做到了—保持侵略性，不怕犯錯，全力以赴，這就是我們需要的。」

溜馬上季在NBA總冠軍賽中經7場苦戰不敵奧克拉荷馬雷霆，當時球隊主控哈利伯頓（TyreseHaliburton）右腳阿基里斯腱撕裂，整季報銷。

球隊目前還有多名傷兵：前鋒托平（Obi Toppin）右腳骨折、後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）腿筋受傷、瓊斯（Kam Jones）背傷、馬瑟倫（BennedictMathurin）腳趾受傷，以及奈哈德（AndrewNembhard）肩傷。

席亞康坦言：「這真的很難。幾個月前我們還在爭冠，如今卻開季0勝5敗。我的責任是把大家凝聚起來，繼續奮戰，不論發生什麼都要想著下一場。我對這些隊友有信心，我們會繼續努力。」

他並說：「我們會變得更好，賽季還很長。雖然現在很艱難，但我希望球迷保持耐心—我們會持續戰鬥。」